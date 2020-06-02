Эксперт оценил влияние беспорядков в США на курс доллара и рубля

"Рынки и национальные валюты развитых экономик, как правило, не реагируют на протесты населения, даже если они заходят слишком далеко и сопровождаются погромами и частичным блокированием работы городских предприятий. Ярким примером тому служат длительные протесты "желтых жилетов" во Франции, которые не утихали в течение нескольких месяцев", — напомнил он.