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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-02T04:44
https://ria.ru/20200602/1572323584.html
Эксперт оценил влияние беспорядков в США на курс доллара и рубля
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:60:3072:1788_1036x0_80_0_0_fb4d1a101021b6b9437d2b3c34c69519.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил влияние беспорядков в США на курс доллара и рубля

04:20 02.06.2020 (обновлено: 04:44 02.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Беспорядки в США, как и прочие народные волнения, не оказывают значимого влияния на курсы валют, даже если они заходят слишком далеко. Намного большее значение для доллара сейчас имеет монетарная политика ФРС США, в рамках которой в экономику страны вбрасывается рекордное количество ликвидности, рассказал агентству "Прайм" аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.
"Рынки и национальные валюты развитых экономик, как правило, не реагируют на протесты населения, даже если они заходят слишком далеко и сопровождаются погромами и частичным блокированием работы городских предприятий. Ярким примером тому служат длительные протесты "желтых жилетов" во Франции, которые не утихали в течение нескольких месяцев", — напомнил он.
"Для российского рубля основными драйверами традиционно служат цены на нефть, движения иностранного капитала и конъюнктура на глобальных финансовых рынках. Сейчас все эти три составляющие выступают на стороне российской валюты, которая, пробив уровень 70 по отношению к доллару, может обосноваться в новом диапазоне 67,50-71,50", — прогнозирует эксперт.
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1 июня, 10:01Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютСергей ДроздовФедеральная резервная система СШАСШАЭкономика
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