Губернатор Орегона отказалась направить Нацгвардию в Портленд

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Губернатор штата Губернатор штата Орегон Кейт Браун заявила, что отказалась выполнить просьбу мэра Портленда Тэда Уилера мобилизовать Национальную гвардию для противостояния протестующим, невзирая на телефонный звонок президента США Дональда Трампа.

"Мэр Уилер попросил меня на выходных мобилизовать Национальную гвардию и отправить их на прямую конфронтацию с протестующими. Это был не первый раз, когда мэр попросил мобилизовать Нацгвардию, и не первый раз, когда я отказалась", - сказала губернатор-демократ в ходе пресс-конференции.

По ее словам, прошлой ночью вместо того, чтобы отправлять солдат на улицы Портленлда, она попросила полицию штата Орегон дополнительно направить туда офицеров. Кроме того, по ее словам, 50 бойцов Нацгвардии находились в состоянии готовности и могли прибыть в Портленд в течение нескольких минут, однако прошлой ночью их помощь не потребовалась.

Браун заявила, что направляет в Портленд 100 полицейских и привлекает 50 бойцов Нацгвардии Орегона, однако они будут "выполнять только вспомогательную функцию". Браун подчеркнула, что эти бойцы не будут вооружены, не будут задерживать или контролировать протестующих.

"Они будут помогать только незримо", - сказала губернатор.

"Солдаты на улицах - это именно то, чего хочет президент Трамп. Он ясно дал это понять в своем звонке сегодня утром с губернаторами всех штатов США... Я хочу сообщить, что люди могут безопасно громко говорить о столь важных призывах к реформе ", - подчеркнула Браун.

Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп в ходе конференц-звонка c губернаторами штатов в резкой форме требовал от них жестких мер против участников беспорядков.

После этого сам Трамп заявил, что настоятельно рекомендовал каждому губернатору задействовать Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы взять под контроль ситуацию на улицах. Он пригрозил задействовать армию, если если власти какого-либо города или штата откажутся предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп намерен задействовать закон "О восстании" 1807 года, который регулирует полномочия президента США размещать войска на территории страны для подавления восстания или мятежа. О возможности применения таких полномочий Трамп уже неоднократно говорил в последние дни.

До настоящего момента решения о задействовании подразделений Национальной гвардии для наведения общественного порядка принимают губернаторы штатов.

Ранее этот закон применялся, в том числе, для подавления беспорядков после убийства Мартина Лютера Кинга в 1968 году и в 1992 году для прекращения массовых беспорядков в Лос-Анджелесе

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