На Украине решили засекретить часть плана по "возвращению" Крыма

По его словам, "представительству" украинского президента в Крыму удалось возобновить "процесс по наработке этой стратегии", для этого была создана рабочая группа. Кориневич заявил, что часть данной "стратегии" должна быть открытой и публичной, чтобы "люди видели", что Киев делает для "возвращения" территорий и проживающего там населения.