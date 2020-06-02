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2020-06-02T04:17
https://ria.ru/20200602/1572323460.html
На Украине решили засекретить часть плана по "возвращению" Крыма
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РИА Новости

На Украине решили засекретить часть плана по "возвращению" Крыма

04:17 02.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Большая часть "стратегии" Киева по "возвращению" Крыма будет засекречена. Об этом в интервью "Укринформу" заявил так называемый представитель президента Украины на полуострове Антон Кориневич.
По его словам, "представительству" украинского президента в Крыму удалось возобновить "процесс по наработке этой стратегии", для этого была создана рабочая группа. Кориневич заявил, что часть данной "стратегии" должна быть открытой и публичной, чтобы "люди видели", что Киев делает для "возвращения" территорий и проживающего там населения.
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"Но, конечно, большая ее часть должна быть закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности ", - сказал он.
На Украине регулярно заявляют о разработке "планов" по "возвращению" Крыма. Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил о разработке экспертами ведомства стратегии "деоккупации" полуострова. По его словам, окончательный формат документа еще не определен. Чиновник отметил, что стратегией Украины в этом вопросе является "игра вдолгую".
Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя разработку Киевом "стратегий" по "деоккупации", подчеркнул, что любые подобные планы, рожденные в головах украинских "стратегов", останутся "пустым сотрясением воздуха и порчей бумаги".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияАнтон КориневичДмитрий КулебаСергей Аксенов (политик)Республика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Понятно. Где будут схроны с салом мы не узнаем.
2 июня, 05:54
Чья Чьо
17370001
Опять у них президент передознул? 6 лет уже, как вернули, свой тайный план смело можете докуривать!
2 июня, 06:21
Jerk Goldman
28220001
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