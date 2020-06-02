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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T05:05
https://ria.ru/20200602/1572323345.html
Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/152919/29/1529192919_0:419:4000:2669_1036x0_80_0_0_ec2a9a711fa8bf2138836f9455fe937d.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19

03:58 02.06.2020 (обновлено: 05:05 02.06.2020)
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© Depositphotos / gregoryleeКошелек
Кошелек
© Depositphotos / gregorylee
Кошелек. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал о мошенничестве на фоне пандемии коронавируса и дал советы, как не стать жертвой злоумышленников.
В ведомстве отметили, что мошенники пользуются страхами потребителей. Часто они предлагают людям "уникальные" товары для борьбы с коронавирусом на условиях предоплаты. Также распространенным обманом является предложение оплатить якобы выписанный штраф, сделать особый пропуск на передвижение или обязательно сдать платные анализы.
В Роспотребнадзоре добавили, что некоторые мошенники пытаются проникнуть в квартиры под видом врача, социального работника или сотрудника компании, которая проводит дезинфекцию. Кроме того, пользователям интернета предлагают перейти по опасным ссылкам или оставить свои персональные данные.

"В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует использовать официальные источники. Информация для потребителей размещена в специальном разделе на официальном сайте Роспотребнадзора. Также для граждан работает специальный портал, где размещены справочные материалы в сфере защиты прав потребителей. Бесплатные консультации специалистов можно получить по номеру телефона горячей линии для потребителей финансовых услуг, также по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора", - говорится на сайте ведомства.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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