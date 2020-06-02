Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19

"В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует использовать официальные источники. Информация для потребителей размещена в специальном разделе на официальном сайте Роспотребнадзора. Также для граждан работает специальный портал, где размещены справочные материалы в сфере защиты прав потребителей. Бесплатные консультации специалистов можно получить по номеру телефона горячей линии для потребителей финансовых услуг, также по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора", - говорится на сайте ведомства.