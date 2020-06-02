В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19

ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил пять новых случаев заражения коронавирусом, также зарегистрировано 10 бессимптомных носителя, выздоровели восемь пациентов, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 022 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 315 человек выздоровели, 73 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 1761, выздоровели 1698 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 10 таких случаев, из них два локальные, восемь – ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 34 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остается 371 бессимптомный носитель, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.