В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 022 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 315 человек выздоровели, 73 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 1761, выздоровели 1698 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 10 таких случаев, из них два локальные, восемь – ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 34 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остается 371 бессимптомный носитель, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.