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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T03:55
https://ria.ru/20200602/1572323307.html
В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571630873_0:226:3072:1954_1036x0_80_0_0_be754462e47f2cd428f6892d49d7a6ae.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19

03:55 02.06.2020
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© AP Photo / Zhang NanМедицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Zhang Nan
ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил пять новых случаев заражения коронавирусом, также зарегистрировано 10 бессимптомных носителя, выздоровели восемь пациентов, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все выявленные новые случаи – ввозные, по одному случаю зарегистрировано в Шанхае, провинции Гуандун, провинции Шэньси,  два в провинции Сычуань.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 022 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 315 человек выздоровели, 73 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 1761, выздоровели 1698 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 10 таких случаев, из них два локальные, восемь – ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 34 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остается 371 бессимптомный носитель, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1087 случаев заражения (четыре человека скончались, 1037 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 427 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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