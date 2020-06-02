В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса

МЕХИКО, 2 июн - РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса Мексике достигло 10 167, общее число выявленных заражений - 93 435, сообщил минздрав страны.

"К настоящему моменту на территории Мексики скончались, к сожалению, 10 167 человек", - сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

За 24 часа минздрав лабораторно подтвердил 237 случаев COVID-19 среди погибших пациентов, ещё 851 летальный случай исследуется как подозрительный.

Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки подтвержден 2771 новый случай, число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, сократилось до 16 303 (-659 за день).

Страна продолжает находиться на пике эпидемии коронавируса и входит в пятерку по числу ежедневно выявляемых случаев. Большинство активных случаев зафиксированы в городе (3975) и штате Мехико (1921).

В понедельник в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз, в зависимости от эпидемиологической обстановки, будет регулировать возобновление всех видов деятельности. Для всех регионов на старте установлен красный сигнал кроме Сакатекаса, где он в оранжевой фазе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения, умерли более 371 тысячи человек.