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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T03:53
https://ria.ru/20200602/1572323272.html
В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_87d62cd71d7f148281760a588184c814.jpg
РИА Новости

В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса

03:53 02.06.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 2 июн - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Мексике достигло 10 167, общее число выявленных заражений - 93 435, сообщил минздрав страны.
"К настоящему моменту на территории Мексики скончались, к сожалению, 10 167 человек", - сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
За 24 часа минздрав лабораторно подтвердил 237 случаев COVID-19 среди погибших пациентов, ещё 851 летальный случай исследуется как подозрительный.
Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки подтвержден 2771 новый случай, число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, сократилось до 16 303 (-659 за день).
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Страна продолжает находиться на пике эпидемии коронавируса и входит в пятерку по числу ежедневно выявляемых случаев. Большинство активных случаев зафиксированы в городе (3975) и штате Мехико (1921).
В понедельник в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз, в зависимости от эпидемиологической обстановки, будет регулировать возобновление всех видов деятельности. Для всех регионов на старте установлен красный сигнал кроме Сакатекаса, где он в оранжевой фазе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения, умерли более 371 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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