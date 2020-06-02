Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Компания Sony отложила презентацию игр для консоли PlayStation 5 из-за беспорядков, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
"Мы решили отложить мероприятие (посвященное) PlayStation 5, запланированное на 4 июня. Несмотря на то, что мы понимаем, что игроки во всем мире не терпят увидеть игры PS5, мы не считаем, что сейчас подходящий момент для празднования, сейчас мы хотим подождать и позволить более важным голосам быть услышанными", - говорится в Twitter PlayStation.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.