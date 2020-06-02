Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T03:50
https://ria.ru/20200602/1572323238.html
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
https://cdn25.img.ria.ru/images/151177/37/1511773791_0:215:2000:1340_1036x0_80_0_0_771c6c06f1aceac832f307f8fae00a90.jpg
РИА Новости

Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5

03:50 02.06.2020
1852
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИгровая приставка
Игровая приставка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Компания Sony отложила презентацию игр для консоли PlayStation 5 из-за беспорядков, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

"Мы решили отложить мероприятие (посвященное) PlayStation 5, запланированное на 4 июня. Несмотря на то, что мы понимаем, что игроки во всем мире не терпят увидеть игры PS5, мы не считаем, что сейчас подходящий момент для празднования, сейчас мы хотим подождать и позволить более важным голосам быть услышанными", - говорится в Twitter PlayStation.

Ранее компания Google сообщила, что откладывает презентацию операционной системы Android 11, запланированную на 3 июня, и выход бета-версии.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.
Джойстик для Sony PlayStation
1 июня, 20:28
Стали известны подробности о цене на игровую консоль PlayStation 5
561015
Обсудить 1
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаSony CorporationPlayStationСШАВ мире
Рекомендуем
На Манхэттене протестующие громят витрины и грабят магазины
На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
Полицейские недалеко от места собрания протестующих в Вашингтоне
Мэр Вашингтона назвала позором разгон протестующих у Белого дома
Нацгвардия США
Губернатор Орегона отказалась направить Нацгвардию в Портленд
Мексика
В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
Кошелек
Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
Остатки древнего захоронения эпохи викингов, обнаруженные при ремонте частного дома, расположенного в городе Боде, Норвегия
Норвежцы нашли топор викингов под полом в своем доме
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Названа причина смерти Джорджа Флойда
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" испытает уникальный прибор для ядерной медицины будущего
Алексей Пушков
Пушков объяснил, почему США начали "сыпаться"
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
В России на этой неделе в четырех округах ожидаются крупные пожары
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В "Росатоме" заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
На Украине решили засекретить часть плана по "возвращению" Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
01:36Военнослужащий нацгвардии в Миннесоте заболел COVID-19
01:17Эквадор открывает авиасообщение с США
01:15Британские истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой
Лента новостейМолния