На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины

НЬЮ-ЙОРК, 2 июн - РИА Новости, Алан Булкаты. Мародеры бьют витрины и грабят магазины на Манхэттене, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна протестующих в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда движется по Пятой авеню – одной из самых "дорогих" улиц мира. Но в толпе не только "идейные".
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как группа агрессивных людей проломила стеклянную стену и бросилась в охапку выносить из магазина спорттовары. Выбегая, некоторые выбрасывали ненужные вешалки, один мужчина с кучей украденных бейсболок разбрасывал их по сторонам.
Однако есть среди протестующих и те, кто взывает к разуму. В толпе даже началась драка из-за того, что один демонстрант призывал другого не бить витрины.
Полиция обещала жестко пресекать случаи мародерства. В 23.00 понедельника (6.00 вторник мск) в Нью-Йорке наступит комендантский час.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.