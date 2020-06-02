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2020-06-02T07:42
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В России на этой неделе в четырех округах ожидаются крупные пожары
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РИА Новости

В России на этой неделе в четырех округах ожидаются крупные пожары

03:22 02.06.2020 (обновлено: 07:42 02.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций прогнозируют на этой неделе масштабные очаги природных пожаров, в том числе от палов сухой растительности, в регионах Сибирского, Дальневосточного, Северо-Западного и Южного федеральных округов страны.
"На предстоящей неделе наиболее масштабные очаги природных пожаров, в том числе от палов сухой растительности, прогнозируются на территории Ленинградской области, Забайкальского и Ставропольского краёв, Республик Бурятия, Калмыкия, Астраханской области, всего Сибирского федерального округа, кроме северных районов Красноярского края", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что на территории России уже зарегистрировано более 5,5 тысячи лесных пожаров, что на 5% меньше аналогичного периода прошлого года, при этом на 12% выше показателей аналогичного периода 2018 года.
"Специалисты института рассмотрели опасности возникновения очагов природных пожаров и переходов огня с приграничных районов как России, так и сопредельных государств. В первой декаде июня наиболее неблагоприятная обстановка может складываться на территории Печенгского и Кольского районов Мурманской области, граничащих с Финляндией, Полтавского и Щербакульского районов Омской области, Купинского и Баганского районов Новосибирской области, а также Павлодарской области Республики Казахстан", - отмечается в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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РоссияВсероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)Происшествия
Популярные комментарии
То есть, устроили палы и теперь ожидают пожаров??
2 июня, 10:01
Адам Ваксель
1601000
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