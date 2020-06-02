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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T12:49
https://ria.ru/20200602/1572322993.html
На Северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

На Северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом

03:18 02.06.2020 (обновлено: 12:49 02.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников.

"Режим ЧС введен в муниципалитете вечером в понедельник. Члены экипажа рыболовецкого судна РС "Добрино" во время рейса почувствовали недомогание. У всех 16 человек взяли анализы на коронавирус. У двух оказались положительные результаты, они изолированы в местной ЦРБ", — рассказал собеседник.

По информации вице-мэра, остальные члены экипажа по предписанию Роспотребнадзора изолированы на судне, которое пришвартовано у отдельного пирса в порту Северо-Курильска. Люди обеспечены едой и водой, топливо на судне имеется в достаточном количестве. У них взяли повторные анализы, которые отправили в лабораторию в Петропавловск-Камчатский. Возле пирса дежурят сотрудники полиции.
Изолированных в ЦРБ двух рыбаков готовят к эвакуации рейсом санавиации в Петропавловск-Камчатский, где находится ближайший госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией.
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"Режим ЧС ввели для обеспечения работы по определению группы контактных лиц. Роспотребнадзор выдал предписания об обязательной самоизоляции дома в течение двух недель. У людей взяты пробы на COVID-19 и отправлены на исследование на Камчатку", — пояснил Овсянников.

По словам вице-мэра, в Северо-Курильске уже были выявлены два случая COVID-19. Их обнаружили у двух граждан Киргизии, прибывших на Парамушир на заработки. Они были изолированы в местном обсерваторе, и тесты на коронавирус оказались положительными. Их уже отправили санавиацией в госпиталь в Петропавловск-Камчатский.
"Но они ни с кем в Северо-Курильске не контактировали, так как сразу по прибытии их отправили в обсерватор", — заключил вице-мэр.
По информации регионального оперштаба, в Сахалинской области официально подтверждено 132 случая коронавирусной инфекции, 58 человек выписаны с выздоровлением, 74 пациента продолжают лечение в инфекционном госпитале на базе Долинской ЦРБ. В обсерваторах находятся 1,3 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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