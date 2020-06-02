На Северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

"Режим ЧС введен в муниципалитете вечером в понедельник. Члены экипажа рыболовецкого судна РС "Добрино" во время рейса почувствовали недомогание. У всех 16 человек взяли анализы на коронавирус. У двух оказались положительные результаты, они изолированы в местной ЦРБ", — рассказал собеседник.

По информации вице-мэра, остальные члены экипажа по предписанию Роспотребнадзора изолированы на судне, которое пришвартовано у отдельного пирса в порту Северо-Курильска. Люди обеспечены едой и водой, топливо на судне имеется в достаточном количестве. У них взяли повторные анализы, которые отправили в лабораторию в Петропавловск-Камчатский . Возле пирса дежурят сотрудники полиции.

Изолированных в ЦРБ двух рыбаков готовят к эвакуации рейсом санавиации в Петропавловск-Камчатский, где находится ближайший госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией.

"Режим ЧС ввели для обеспечения работы по определению группы контактных лиц. Роспотребнадзор выдал предписания об обязательной самоизоляции дома в течение двух недель. У людей взяты пробы на COVID-19 и отправлены на исследование на Камчатку", — пояснил Овсянников.

По словам вице-мэра, в Северо-Курильске уже были выявлены два случая COVID-19. Их обнаружили у двух граждан Киргизии , прибывших на Парамушир на заработки. Они были изолированы в местном обсерваторе, и тесты на коронавирус оказались положительными. Их уже отправили санавиацией в госпиталь в Петропавловск-Камчатский.

"Но они ни с кем в Северо-Курильске не контактировали, так как сразу по прибытии их отправили в обсерватор", — заключил вице-мэр.

По информации регионального оперштаба, в Сахалинской области официально подтверждено 132 случая коронавирусной инфекции, 58 человек выписаны с выздоровлением, 74 пациента продолжают лечение в инфекционном госпитале на базе Долинской ЦРБ. В обсерваторах находятся 1,3 тысячи человек.