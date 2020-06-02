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2020-06-02T03:06
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Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
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РИА Новости

Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году

03:06 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в интервью РИА Новости, что рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя в России будут разрешены уже в 2020 году.
Многие россияне в связи с распространением в стране коронавируса COVID-19, начиная с марта, стали переходить на домашний режим самоизоляции. Это подтолкнуло власти вновь вернуться к активному обсуждению темы легализации онлайн-торговли алкоголем, дискуссии о которой ведутся в России уже несколько лет.
"Я очень рассчитываю, что в этом году разрешат продажу - ведь приняли недавно решение о фармпродукции, ее реализации через интернет-торговлю, хотя и с существенными ограничениями по реализации этого решения", - сказал Мантуров.
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Минфин РФ в 2018 году вносил в правительство законопроект, предполагавший запуск с 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, однако он так и не был принят. Против онлайн-торговли алкоголем последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.
Одним из вопросов, который вызывает споры при обсуждении данной темы, является проверка возраста покупателя. Глава Минпромторга указал, что с точки зрения контроля за возрастом покупателя разницы между продажей алкоголя в магазине или через интернет-площадку, по большому счету, нет.
"Ведь и продавец в магазине должен спросить паспорт, и курьер, который приедет доставлять алкоголь, спросит документ, удостоверяющий личность. Поэтому, на мой взгляд, это обеспечивает гарантию того, что алкоголь не будет продаваться тем категориям граждан, которым это не положено", - сказал министр.
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РоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
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