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2020-06-02T03:19
https://ria.ru/20200602/1572322852.html
Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
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РИА Новости

Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными

03:19 02.06.2020
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© Фото : Pixabay License/JESHOOTSДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
© Фото : Pixabay License/JESHOOTS
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Некоторые приложения в телефоне могут передавать персональные данные и использоваться для хищения средств с банковских карт. Чтобы минимизировать риски, связанные с небезопасными приложениями, не скачивайте их через браузер, рассказала агентству “Прайм” менеджер по телекоммуникациям агентства "Фавитон" Кристина Каримова.​

“Так, это могут быть антивирусы от неизвестных разработчиков – они могут не только собирать данные, но и блокировать доступ к телефону. Опасность могут представлять встроенные браузеры (на Android) и браузеры с дополнительными функциями. В первом случае речь может идти о недостаточном уровне защиты данных, во втором – о сборе информации и огромном количестве рекламы, сопровождающей практически каждое действие пользователя”, — объяснила эксперт.

Чтобы минимизировать риски, связанные с небезопасными приложениями, не скачивайте приложения через браузер – лучше делать это в магазине, так как иначе вы рискуете установить поддельную программу, которая получит доступ к вашим данным.
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