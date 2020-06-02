Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Некоторые приложения в телефоне могут передавать персональные данные и использоваться для хищения средств с банковских карт. Чтобы минимизировать риски, связанные с небезопасными приложениями, не скачивайте их через браузер, рассказала агентству “Прайм” менеджер по телекоммуникациям агентства "Фавитон" Кристина Каримова.
“Так, это могут быть антивирусы от неизвестных разработчиков – они могут не только собирать данные, но и блокировать доступ к телефону. Опасность могут представлять встроенные браузеры (на Android) и браузеры с дополнительными функциями. В первом случае речь может идти о недостаточном уровне защиты данных, во втором – о сборе информации и огромном количестве рекламы, сопровождающей практически каждое действие пользователя”, — объяснила эксперт.
Чтобы минимизировать риски, связанные с небезопасными приложениями, не скачивайте приложения через браузер – лучше делать это в магазине, так как иначе вы рискуете установить поддельную программу, которая получит доступ к вашим данным.
1 июня, 13:56Изображение из интернета "убило" смартфоны Samsung