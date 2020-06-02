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2020-06-02T03:12
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Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
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РИА Новости

Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом

03:01 02.06.2020 (обновлено: 03:12 02.06.2020)
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© AFP 2020 / Doug Mills-Pool/Getty ImagesПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AFP 2020 / Doug Mills-Pool/Getty Images
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает "домашним террором" действия участников беспорядков, которые охватили страну после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе.
"Здесь, в столице страны, был захвачен полицейский участок, Мемориал Линкольна и Мемориал Второй мировой войны подверглись вандализму. Одна из наших самых (главных) исторических церквей была подожжена. Офицер в Калифорнии и афроамериканский герой правоохранительных органов застрелены и убиты. Это не акты мирного протеста, это акты домашнего террора, уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови – это преступление перед человечеством", - заявил Трамп, выступая в Белом доме.
Ранее президент заявил, что власти США внесут в список запрещенных террористических организаций радикальное левое движение "Антифа". Генпрокурор США Уильям Барр отметил, что действия членов этого движения расцениваются как терроризм.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампСШАВ мире
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