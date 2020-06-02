Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает "домашним террором" действия участников беспорядков, которые охватили страну после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе.
"Здесь, в столице страны, был захвачен полицейский участок, Мемориал Линкольна и Мемориал Второй мировой войны подверглись вандализму. Одна из наших самых (главных) исторических церквей была подожжена. Офицер в Калифорнии и афроамериканский герой правоохранительных органов застрелены и убиты. Это не акты мирного протеста, это акты домашнего террора, уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови – это преступление перед человечеством", - заявил Трамп, выступая в Белом доме.
Ранее президент заявил, что власти США внесут в список запрещенных террористических организаций радикальное левое движение "Антифа". Генпрокурор США Уильям Барр отметил, что действия членов этого движения расцениваются как терроризм.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.