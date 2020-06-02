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2020-06-02T02:58
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Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
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РИА Новости

Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час

02:58 02.06.2020
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© РИА Новости / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкПротестующие в Вашингтоне
Протестующие в Вашингтоне
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сотни протестующих остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час, свидетельствуют кадры местных телеканалов.
Комендантский час начался в городе в 02.00 мск, но люди не расходятся. Несмотря на то, что пока протесты проходят довольно мирно, без серьезных столкновений, протестующие продолжают выкрикивать: "Джордж Флойд" и провоцируют выстроившихся рядами полицейских.
Корреспондент Fox News сообщает, что в разных кварталах города за порядком помимо полиции следят бойцы Нацгвардии. Над городом пролетает вертолет, который тоже следит за происходящим в столице.
По словам ведущих телеканала, практически никто из собравшихся не хочет говорить на камеру, почему они пришли протестовать, вероятно, из-за того, что они нарушают комендантский час. Одна из протестующих все же согласилась ответить на вопросы корреспондента, она рассказала, что приехала в Вашингтон из Лос-Анджелеса, чтобы протестовать именно в столице, так как "именно там принимаются основные решения".
Ранее мэр Мюриэл Боузер сообщила, что комендантский час в Вашингтоне, введенный в воскресенье, будет действовать еще двое суток.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.
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