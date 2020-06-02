Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сотни протестующих остаются на улицах Сотни протестующих остаются на улицах Вашингтона , несмотря на комендантский час, свидетельствуют кадры местных телеканалов.

Комендантский час начался в городе в 02.00 мск, но люди не расходятся. Несмотря на то, что пока протесты проходят довольно мирно, без серьезных столкновений, протестующие продолжают выкрикивать: "Джордж Флойд" и провоцируют выстроившихся рядами полицейских.

Корреспондент Fox News сообщает, что в разных кварталах города за порядком помимо полиции следят бойцы Нацгвардии. Над городом пролетает вертолет, который тоже следит за происходящим в столице.

По словам ведущих телеканала, практически никто из собравшихся не хочет говорить на камеру, почему они пришли протестовать, вероятно, из-за того, что они нарушают комендантский час. Одна из протестующих все же согласилась ответить на вопросы корреспондента, она рассказала, что приехала в Вашингтон из Лос-Анджелеса , чтобы протестовать именно в столице, так как "именно там принимаются основные решения".

Ранее мэр Мюриэл Боузер сообщила, что комендантский час в Вашингтоне, введенный в воскресенье, будет действовать еще двое суток.