В России за сутки потушили 35 лесных пожаров

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Спасатели в России за сутки ликвидировали 35 лесных пожаров на площади 3,8 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 44 потушенных за сутки лесных пожарах.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.06.2020 в России ликвидировано 35 лесных пожаров на площади 3809 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 2 июня в России действовали 11 лесных пожаров на площади 9008 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Иркутской области (2,7 тысячи гектаров).
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