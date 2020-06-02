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В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
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РИА Новости

В России за сутки потушили 35 лесных пожаров

02:39 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Спасатели в России за сутки ликвидировали 35 лесных пожаров на площади 3,8 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 44 потушенных за сутки лесных пожарах.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.06.2020 в России ликвидировано 35 лесных пожаров на площади 3809 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 2 июня в России действовали 11 лесных пожаров на площади 9008 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Иркутской области (2,7 тысячи гектаров).
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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