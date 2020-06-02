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2020-06-02T02:38
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Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
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РИА Новости

Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке

02:38 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Анадыря, который обвиняется в похищении девочки, которую без присмотра оставили на улице в коляске, сообщает СУСК РФ по Чукотскому АО.
Ранее следователи сообщили, что 54-летнего жителя Анадыря задержали по подозрению в похищении из коляски девочки. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение заведомо несовершеннолетнего". С ребенком все в порядке, девочка здорова, ей чуть больше двух лет.
"Ему предъявлено обвинение в совершении похищения заведомо несовершеннолетнего. Со слов обвиняемого, данное преступление им совершено из корыстных побуждений. По ходатайству следователя в отношении злоумышленника судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.
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АнадырьПроисшествия
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