Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Анадыря, который обвиняется в похищении девочки, которую без присмотра оставили на улице в коляске, сообщает СУСК РФ по Чукотскому АО.
Ранее следователи сообщили, что 54-летнего жителя Анадыря задержали по подозрению в похищении из коляски девочки. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение заведомо несовершеннолетнего". С ребенком все в порядке, девочка здорова, ей чуть больше двух лет.
"Ему предъявлено обвинение в совершении похищения заведомо несовершеннолетнего. Со слов обвиняемого, данное преступление им совершено из корыстных побуждений. По ходатайству следователя в отношении злоумышленника судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.