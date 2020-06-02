Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке

Ранее следователи сообщили, что 54-летнего жителя Анадыря задержали по подозрению в похищении из коляски девочки. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение заведомо несовершеннолетнего". С ребенком все в порядке, девочка здорова, ей чуть больше двух лет.