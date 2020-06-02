В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Неэксплуатируемое здание загорелось на закрытой территории в городе Неэксплуатируемое здание загорелось на закрытой территории в городе Бирюсинске Иркутской области на 800 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Пожар не распространяется.

"Пожар в неэксплуатируемом здании, бывший гараж на закрытой территории... Площадь 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.