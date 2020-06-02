В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом

НЬЮ-ЙОРК, 2 июн - РИА Новости, Алан Булкаты. В центре Нью-Йорка значительно возросло число полицейских на фоне распоряжения властей впервые в ходе этих беспорядков ввести комендантский час с 23.00, передает корреспондент РИА Новости.
В частности усиленные подразделения находятся в районе Юнион-сквер в центре Манхэттена. Все полицейские в шлемах, по сравнению с предыдущими днями появились представители полиции штата Нью-Йорк.
На улице, помимо организованных колонн демонстрантов, передвигаются отдельные группы агрессивно настроенных молодых людей в черных толстовках с накинутыми капюшонами. Лица добросовестно прикрыты масками или косынками.
По опыту прошлых дней, беспорядки начинаются ближе к вечеру с наступлением темноты.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.