В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом

Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 2 июн - РИА Новости, Алан Булкаты. В центре В центре Нью-Йорка значительно возросло число полицейских на фоне распоряжения властей впервые в ходе этих беспорядков ввести комендантский час с 23.00, передает корреспондент РИА Новости.

В частности усиленные подразделения находятся в районе Юнион-сквер в центре Манхэттена. Все полицейские в шлемах, по сравнению с предыдущими днями появились представители полиции штата Нью-Йорк.

На улице, помимо организованных колонн демонстрантов, передвигаются отдельные группы агрессивно настроенных молодых людей в черных толстовках с накинутыми капюшонами. Лица добросовестно прикрыты масками или косынками.

По опыту прошлых дней, беспорядки начинаются ближе к вечеру с наступлением темноты.