Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Для успешной реанимации попавшего в жидкость смартфона главное вовремя его оттуда вытащить и извлечь аккумулятор, а затем, не тратя время на домашнюю просушку, доставить в сервисный центр, рассказал агентству "Прайм" научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Красиков.
"Что же делать в том случае, если ваше мобильное устройство оказалось незапланированно утоплено? В первую очередь, необходимо максимально быстро вынуть смартфон из жидкости, выключить его и извлечь аккумулятор. Основным поражающим фактором для всех микросхем утопленного устройства будет являться электрический ток, который жидкости очень хорошо проводят. Вынутый аккумулятор позволит избежать воздействия тока на электронику смартфона", — советует он.
Вторым шагом, который необходимо быстро предпринять, является доставка устройства в ближайший сервисный центр для диагностики и починки. Некоторые эксперты советуют перед этим высушить смартфон, используя различные народные средства, такие как рис, фен и даже пылесос. Вполне возможно, что кому-то эти рецепты помогли, но, поскольку современные смартфоны являются сложными электронными устройствами, то и починку их лучше доверить профессионалам.