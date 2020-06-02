Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул

"Что же делать в том случае, если ваше мобильное устройство оказалось незапланированно утоплено? В первую очередь, необходимо максимально быстро вынуть смартфон из жидкости, выключить его и извлечь аккумулятор. Основным поражающим фактором для всех микросхем утопленного устройства будет являться электрический ток, который жидкости очень хорошо проводят. Вынутый аккумулятор позволит избежать воздействия тока на электронику смартфона", — советует он.