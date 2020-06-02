СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минобороны США увеличивает число бойцов Национальной гвардии в столичном округе Колумбия в связи с беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
Сообщается, что военная полиция и инженерные подразделения пока дожидаются приказа о повышенной готовности в столичном регионе. Чиновник выразил надежду, что задействовать их не придется.
Агентство сообщило, что войска Нацгвардии из пяти штатов направлены в Вашингтон для подкрепления.
По данным агентства, министр обороны и генпрокурор США будут следить за ситуацией в здании министерства юстиции.
Ранее телеканал CNN сообщил, что от 200 до 250 военных были направлены в Вашингтон, они должны прибыть туда к вечеру понедельника по местному времени. Отмечается, что в столицу переброшены военные с базы в Форт-Брэгге в штате Северная Каролина. Они должны будут обеспечивать безопасность жителей города, при этом участвовать в задержаниях протестующих они не могут.
В то же время и.о главы Службы таможенного и пограничного контроля США Марк Морган сообщил в Twitter, что сотрудники службы также направлены в столичный регион для помощи правоохранительным органам.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.