СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия

Сообщается, что военная полиция и инженерные подразделения пока дожидаются приказа о повышенной готовности в столичном регионе. Чиновник выразил надежду, что задействовать их не придется.

Агентство сообщило, что войска Нацгвардии из пяти штатов направлены в Вашингтон для подкрепления.

По данным агентства, министр обороны и генпрокурор США будут следить за ситуацией в здании министерства юстиции.

Ранее телеканал CNN сообщил, что от 200 до 250 военных были направлены в Вашингтон, они должны прибыть туда к вечеру понедельника по местному времени. Отмечается, что в столицу переброшены военные с базы в Форт-Брэгге в штате Северная Каролина . Они должны будут обеспечивать безопасность жителей города, при этом участвовать в задержаниях протестующих они не могут.

В то же время и.о главы Службы таможенного и пограничного контроля США Марк Морган сообщил в Twitter, что сотрудники службы также направлены в столичный регион для помощи правоохранительным органам.