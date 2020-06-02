Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T02:06
https://ria.ru/20200602/1572322296.html
Британия выделит 160 миллионов фунтов на борьбу с COVID-19 в Йемене
https://cdn22.img.ria.ru/images/119055/91/1190559186_0:131:2500:1537_1036x0_80_0_0_8debb3a6be4ab0f8baafe49e58cb5986.jpg
РИА Новости

Британия выделит 160 миллионов фунтов на борьбу с COVID-19 в Йемене

02:06 02.06.2020
72
© Fotolia / robnawЙемен
Йемен
© Fotolia / robnaw
Йемен. Архивное фото
ЛОНДОН, 2 июн – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания выделит 160 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом и преодоление гуманитарного кризиса в Йемене, объявил во вторник глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
"Этот пакет помощи от Великобритании будет вопросом жизни и смерти для тысяч жителей Йемена, которым сейчас грозит коронавирус. Наша поддержка поможет семьям прокормиться и получить доступ к чистой воде и медицинской помощи", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении Рааба, которое министр сделал в преддверии конференции ООН по Йемену.
В сообщении МИД Великобритании отмечается, что и до пандемии Йемен переживал самый тяжелый гуманитарный кризис в мире: более 80% населения нуждались в той или иной помощи.
Пакет помощи, предоставленный Соединенным Королевством, позволит провести более 700 тысяч медицинских консультаций, обеспечить подготовку 12 тысяч медработников и помочь в работе 4 с лишним тысячам медцентров.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Рааб на конференции намерен подчеркнуть, что сотрудникам благотворительных организаций будет трудно обеспечить помощь, если ограничения, введенные хуситами, не будут сняты.
Недавно официальный представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке сообщил, что реальное количество заражений COVID-19 в Йемене может оказаться гораздо выше, а распространение пандемии гораздо серьезнее, чем в других странах. По его словам, ситуация в Йемене критическая.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в Ходейде - городе-порте на Красном море - и передаче его под контроль ООН.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
110010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияЙеменВ мире
Рекомендуем
Протестующий в Вашингтоне
В Вашингтоне возобновились столкновения протестующих и полиции
Миннеаполис
СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
Смартфон
Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
Аргентина
Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
Египетская скорая помощь. Архивное фото
В Египте три человека погибли при разрушении балкона на 17-м этаже дома
Молоток судьи
Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
Марк Цукерберг
Работники Facebook протестуют из-за отказа Цукерберга удалять пост Трампа
Президент США Дональд Трамп
Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05"Росатом" испытает уникальный прибор для ядерной медицины будущего
03:58Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
03:55В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44"Росатом" изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03Потенциально опасный астероид летит к Земле
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Лента новостейМолния