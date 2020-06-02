Британия выделит 160 миллионов фунтов на борьбу с COVID-19 в Йемене

ЛОНДОН, 2 июн – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания выделит 160 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом и преодоление гуманитарного кризиса в Йемене , объявил во вторник глава МИД Великобритании Доминик Рааб

"Этот пакет помощи от Великобритании будет вопросом жизни и смерти для тысяч жителей Йемена, которым сейчас грозит коронавирус. Наша поддержка поможет семьям прокормиться и получить доступ к чистой воде и медицинской помощи", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении Рааба, которое министр сделал в преддверии конференции ООН по Йемену.

В сообщении МИД Великобритании отмечается, что и до пандемии Йемен переживал самый тяжелый гуманитарный кризис в мире: более 80% населения нуждались в той или иной помощи.

Пакет помощи, предоставленный Соединенным Королевством, позволит провести более 700 тысяч медицинских консультаций, обеспечить подготовку 12 тысяч медработников и помочь в работе 4 с лишним тысячам медцентров.

Рааб на конференции намерен подчеркнуть, что сотрудникам благотворительных организаций будет трудно обеспечить помощь, если ограничения, введенные хуситами, не будут сняты.

Недавно официальный представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке сообщил, что реальное количество заражений COVID-19 в Йемене может оказаться гораздо выше, а распространение пандемии гораздо серьезнее, чем в других странах. По его словам, ситуация в Йемене критическая.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения " Ансар Алла " продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией . В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме . Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в Ходейде - городе-порте на Красном море - и передаче его под контроль ООН.