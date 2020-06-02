Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.

"Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы остановить беспорядки и грабежи, положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев", - заявил Трамп, выступая в Белом доме.

Президент США заявил, что рекомендовал губернаторам задействовать Национальную гвардию в необходимом объеме, чтобы взять под контроль ситуацию на улицах. "Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей, я разверну вооруженные силы Соединенных Штатов и быстро решу эту проблему за них", - добавил глава государства.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп намерен задействовать закон "О восстании" 1807 года, который регулирует полномочия президента США размещать войска на территории страны для подавления восстания или мятежа. О возможности применения таких полномочий Трамп уже неоднократно говорил в последние дни.

До настоящего момента решения о задействовании подразделений Национальной гвардии для наведения общественного порядка принимают губернаторы штатов.

Ранее этот закон применялся, в том числе, для подавления беспорядков после убийства Мартина Лютера Кинга в 1968 году и в 1992 году для прекращения массовых беспорядков в Лос-Анджелесе

Протесты в США

Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею.

На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он умер в реанимации. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что Флойд умер от удушения.