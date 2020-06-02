В Вашингтоне возобновились столкновения протестующих и полиции

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Столкновения протестующих и полиции возобновились в центре Вашингтона, следует из видеокадров, которые транслируют американские телеканалы в прямом эфире.
Противостояние развивается по тому же сценарию, что и в предыдущие два дня – полиция выставила оцепление у Белого дома, рядом с которым собралась толпа протестующих. Они скандируют лозунги, а наиболее активная часть кидает бутылки и провоцирует стражей порядка. В ответ те применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты, оттесняя участников акции от резиденции и прилегающих улиц.
Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что комендантский час в Вашингтоне, введенный в воскресенье, будет действовать еще двое суток.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.