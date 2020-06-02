В Вашингтоне возобновились столкновения протестующих и полиции

Противостояние развивается по тому же сценарию, что и в предыдущие два дня – полиция выставила оцепление у Белого дома, рядом с которым собралась толпа протестующих. Они скандируют лозунги, а наиболее активная часть кидает бутылки и провоцирует стражей порядка. В ответ те применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты, оттесняя участников акции от резиденции и прилегающих улиц.