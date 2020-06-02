Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T01:54
https://ria.ru/20200602/1572322207.html
В Вашингтоне возобновились столкновения протестующих и полиции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572275827_0:66:1281:786_1036x0_80_0_0_452e99064f7e6d97c4ab1a155d2c45a0.jpg
РИА Новости

В Вашингтоне возобновились столкновения протестующих и полиции

01:54 02.06.2020
760
© РИА Новости / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкПротестующий в Вашингтоне
Протестующий в Вашингтоне
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Столкновения протестующих и полиции возобновились в центре Вашингтона, следует из видеокадров, которые транслируют американские телеканалы в прямом эфире.
Противостояние развивается по тому же сценарию, что и в предыдущие два дня – полиция выставила оцепление у Белого дома, рядом с которым собралась толпа протестующих. Они скандируют лозунги, а наиболее активная часть кидает бутылки и провоцирует стражей порядка. В ответ те применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты, оттесняя участников акции от резиденции и прилегающих улиц.
Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что комендантский час в Вашингтоне, введенный в воскресенье, будет действовать еще двое суток.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.
Рамзан Кадыров
01:30
Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
1151202
Обсудить 1
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Марк Цукерберг
Работники Facebook протестуют из-за отказа Цукерберга удалять пост Трампа
Рамзан Кадыров
Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
Миннеаполис
СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Названа причина смерти Джорджа Флойда
Йемен
Британия выделит 160 миллионов фунтов на борьбу с COVID-19 в Йемене
Президент США Дональд Трамп
Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом
Девушка с телефоном на кровати
Мужчина придумал изощренный способ отомстить девушке за измену
Алексей Резников
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Протестующие в Вашингтоне
Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Независимые судмедэксперты назвали причину смерти Джорджа Флойда
Разграбленное кафе
На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05"Росатом" испытает уникальный прибор для ядерной медицины будущего
03:58Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
03:55В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44"Росатом" изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03Потенциально опасный астероид летит к Земле
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Лента новостейМолния