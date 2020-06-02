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Культура
2020-06-02T01:48
https://ria.ru/20200602/1572322140.html
Жена Петросяна резко ответила на упреки в развале его брака со Степаненко
https://cdn22.img.ria.ru/images/156230/87/1562308722_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_3a005cca1b7e0b6e2b90b9c26d51d4b6.jpg
РИА Новости

Жена Петросяна резко ответила на упреки в развале его брака со Степаненко

01:48 02.06.2020
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© аккаунт Татьяны Брухуновой в FacebookТатьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
© аккаунт Татьяны Брухуновой в Facebook
Татьяна Брухунова. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала высказывание одного из своих подписчиков в Instagram, упрекнувшего ее в разрушении брака юмориста с Еленой Степаненко.
"Я глубоко убеждена: всем воздастся по заслугам. Даже тем упырям, которые за три рубля мне тут нотации читают. Нулевые проплаченные аккаунты-однодневки. Жизнь не раз доказывала, что бумеранг исправно работает. А самое главное, что я чиста перед собой - никогда никого ниоткуда я не уводила!" - написала Брухунова.
Петросян и Степаненко развелись в 2018 году после 33 лет брака. Процесс раздела имущества бывших супругов продолжается в суде.
Позднее в СМИ стала появляться информация о том, что Петросян женился на Брухуновой. Юморист назвал публикации "клеветой" и "издевательством над его личной жизнью", при этом не подтвердив и не опровергнув сообщения.
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КультураРоссияТатьяна БрухуноваШоу-бизнесЕлена СтепаненкоЕвгений Петросян
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