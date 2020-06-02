Жена Петросяна резко ответила на упреки в развале его брака со Степаненко

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала высказывание одного из своих подписчиков в Instagram, упрекнувшего ее в разрушении брака юмориста с Еленой Степаненко.
"Я глубоко убеждена: всем воздастся по заслугам. Даже тем упырям, которые за три рубля мне тут нотации читают. Нулевые проплаченные аккаунты-однодневки. Жизнь не раз доказывала, что бумеранг исправно работает. А самое главное, что я чиста перед собой - никогда никого ниоткуда я не уводила!" - написала Брухунова.
Петросян и Степаненко развелись в 2018 году после 33 лет брака. Процесс раздела имущества бывших супругов продолжается в суде.
Позднее в СМИ стала появляться информация о том, что Петросян женился на Брухуновой. Юморист назвал публикации "клеветой" и "издевательством над его личной жизнью", при этом не подтвердив и не опровергнув сообщения.