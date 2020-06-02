Жена Петросяна резко ответила на упреки в развале его брака со Степаненко

"Я глубоко убеждена: всем воздастся по заслугам. Даже тем упырям, которые за три рубля мне тут нотации читают. Нулевые проплаченные аккаунты-однодневки. Жизнь не раз доказывала, что бумеранг исправно работает. А самое главное, что я чиста перед собой - никогда никого ниоткуда я не уводила!" - написала Брухунова.