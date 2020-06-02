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2020-06-02T01:58
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В Египте три человека погибли при разрушении балкона на 17-м этаже дома
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РИА Новости

В Египте три человека погибли при разрушении балкона на 17-м этаже дома

01:34 02.06.2020 (обновлено: 01:58 02.06.2020)
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© AP Photo / Ben CurtisЕгипетская скорая помощь. Архивное фото
Египетская скорая помощь. Архивное фото
© AP Photo / Ben Curtis
КАИР, 2 июн – РИА Новости. Три человека погибли в египетской Александрии в результате разрушения балкона на 17-м этаже жилого дома, передает в ночь на вторник телеканал Sada el-Balad.
По данным канала, обрушился балкон квартиры на 17-м этаже жилого дома в районе Асафра города Александрия.
"В результате инцидента погибли три человека, ранены еще трое. Обломки балкона рухнули на маршрутные автобусы, припаркованные под домом", - передает канал.
Раненые госпитализированы, готовится расследование инцидента.
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
26 мая, 12:06
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
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