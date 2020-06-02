В Египте три человека погибли при разрушении балкона на 17-м этаже дома

КАИР, 2 июн – РИА Новости. Три человека погибли в египетской Александрии в результате разрушения балкона на 17-м этаже жилого дома, передает в ночь на вторник телеканал Sada el-Balad.
По данным канала, обрушился балкон квартиры на 17-м этаже жилого дома в районе Асафра города Александрия.
"В результате инцидента погибли три человека, ранены еще трое. Обломки балкона рухнули на маршрутные автобусы, припаркованные под домом", - передает канал.
Раненые госпитализированы, готовится расследование инцидента.
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