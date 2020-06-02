В Египте три человека погибли при разрушении балкона на 17-м этаже дома

По данным канала, обрушился балкон квартиры на 17-м этаже жилого дома в районе Асафра города Александрия.

"В результате инцидента погибли три человека, ранены еще трое. Обломки балкона рухнули на маршрутные автобусы, припаркованные под домом", - передает канал.