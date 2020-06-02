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2020-06-02T01:30
https://ria.ru/20200602/1572322043.html
Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
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РИА Новости

Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства

01:30 02.06.2020
2991
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей.
Кадыров отметил, что наблюдает за происходящим в США с ужасом. По его словам, мировая аудитория возмущена бездействием властей страны.
"Обращаюсь к международным организациям и в первую очередь к ООН: вмешайтесь и примите действенные меры в отношении официальных властей США по недопущению практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней. Призовите их к ответу за творимые бесчинства и, в частности, за преследование и убийство ни в чем не повинных людей", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он потребовал от властей США "остановить этот беспредел" и призвать к ответу виновных в нарушении прав человека.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.
После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В ряде городов США в связи с протестами был введен комендантский час, при этом в ходе подавления беспорядков от резиновых пуль и слезоточивого газа пострадали не только протестующие, но и представители СМИ.
Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСШАВ мире
Популярные комментарии
Кадыров ну совсем не тот человек, что должен от лица России такие требования выдвигать
2 июня, 01:45
Станислав Попов
5100013
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