Ряду предприятий рекомендовали провести медосмотр работников

"Организационные мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 должны включать... недопущение персонала к работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры без актуальных результатов медицинских осмотров", - говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.