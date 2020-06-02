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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T01:27
https://ria.ru/20200602/1572321984.html
Ряду предприятий рекомендовали провести медосмотр работников
https://cdn21.img.ria.ru/images/151425/24/1514252452_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_b2698521cb44f9d821ac8cd66962d927.jpg
РИА Новости

Ряду предприятий рекомендовали провести медосмотр работников

01:27 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзмерение давления
Измерение давления
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует ряду предприятий не допускать своих сотрудников к работам, которые требуют регулярного прохождения медосмотра, без его актуальных результатов.
Речь идет о работниках организаций пищевой промышленности, общественного питания, образовательных организаций, водопроводных сооружений и бытового обслуживания.

"Организационные мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 должны включать... недопущение персонала к работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры без актуальных результатов медицинских осмотров", - говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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