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2020-06-02T01:01
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СМИ: Абрамович купил в Израиле самую дорогую виллу
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РИА Новости

СМИ: Абрамович купил в Израиле самую дорогую виллу

01:00 02.06.2020 (обновлено: 01:01 02.06.2020)
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© AFP 2020 / STRРоссийский бизнесмен Роман Абрамович
Российский бизнесмен Роман Абрамович
© AFP 2020 / STR
Российский бизнесмен Роман Абрамович. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости. Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле в элитном поселке Герцлия Питуах - северном пригороде Тель-Авива, где расположены резиденции послов, заплатив за недвижимость рекордные для Израиля 65 миллионов долларов, утверждает издание "Глобс" со ссылкой источник, близкий к сделке.
"Незадолго до начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, была совершена самая дорогая сделка по продаже жилой недвижимости в истории Израиля... Российско-израильский миллиардер Роман Абрамович купил недвижимость в Герцлии-Питуах за 226 миллионов шекелей (64,5 миллиона долларов)", - пишет издание.
По данным журналистов, площадь примыкающего к вилле участка составляет порядка 9,5 тысяч квадратных метров. Основная часть собственности - дом, владельцем которого с 2006 года был британский управляющий хедж-фондами Алан Ховард, соучредитель Brevan Howard Asset Management.
Как пишет издание, прежний владелец купил виллу за 9 миллионов долларов и "потратил огромные средства на улучшение недвижимости, расширив участок с 6500 квадратных метров до 9500 квадратных метров и построив два впечатляющих здания, спроектированных архитектором Орли Шремом".
На участке также имеются теннисный корт и бассейн на гидравлической платформе, который можно превратить в гостевую зону для мероприятий.
Абрамович получил израильское гражданство в 2018 году.
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Роман АбрамовичТель-АвивИзраильВ мире
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