СМИ: Абрамович купил в Израиле самую дорогую виллу

"Незадолго до начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, была совершена самая дорогая сделка по продаже жилой недвижимости в истории Израиля... Российско-израильский миллиардер Роман Абрамович купил недвижимость в Герцлии-Питуах за 226 миллионов шекелей (64,5 миллиона долларов)", - пишет издание.