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2020-06-02T02:16
https://ria.ru/20200602/1572321800.html
Названа причина смерти Джорджа Флойда
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РИА Новости

Названа причина смерти Джорджа Флойда

00:57 02.06.2020 (обновлено: 02:16 02.06.2020)
18533
© Страница Darnella Frazier на FacebookКадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
© Страница Darnella Frazier на Facebook
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Афроамериканец Джордж Флойд из Миннеаполиса, чья смерть послужила поводом для масштабных протестов в США, умер от удушения в результате убийства, об этом говорится в заключении официальной судебно-медицинской экспертизы.
В распространенном пресс-релизе судмедэксперта округа Хеннепин (штат Миннесота) в графе причина смерти указана "остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи" сотрудниками полиции.
Способ смерти квалифицируется как "убийство".
Изначально врачи не увязали причину смерти Флойда с удушением. Затем семья погибшего провела независимое вскрытие тела, в результате которого было установлено, что мужчину задушили. Теперь этот же вывод подтвердил и официальный судмедэксперт.
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
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Протесты в США

Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею.
На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он умер в реанимации.
Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
В Вашингтоне объявили комендантский час.
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Обсудить 11
Джордж ФлойдМиннеаполисБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАВ мире
Популярные комментарии
Ох.. как бы это бомбануло у грантоедов, если это произошло в РФ... ух.. но нет, тишина, только про изоляцию орут и то, как всё плохо в РФ.
2 июня, 01:27
Smoļenskas Bērnus
5210236
Власть как всегда попыталась всё списать на "сердечный приступ", при этом государственные эксперты дружно подтвердили эту версию. И вот то что сейчас происходит, протесты и беспорядки во всех крупных городах США, показывает как же американский народ достало государственное ВРАНЬЁ на всех уровнях и как люди реально относятся к правящей в США олигархической "элите".
2 июня, 01:53
СССергей Смирнов
5100114
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