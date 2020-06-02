Роспотребнадзор выступил с предложением о курировании детдомов

"Обеспечить закрепление кураторов из числа руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ за каждой стационарной организацией социального обслуживания и организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях установления персонального контроля за деятельности указанных организация на период проведения противоэпидемических мероприятий", - говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства .

Отмечается, что руководители детских домов должны измерять температуру тела всех входящих туда, а также обеспечивать условия для мытья рук.

Кроме того, рекомендуется не допускать в детские дома людей с признаками респираторных инфекций и тех, кто приехал из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией или общался с зараженными коронавирусом. Также Роспотребнадзор рекомендует запретить проведение любых массовых мероприятий в детдомах и обеспечивать постоянное медицинское наблюдение за проживающими.