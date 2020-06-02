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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T00:52
https://ria.ru/20200602/1572321724.html
Роспотребнадзор выступил с предложением о курировании детдомов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572163984_0:216:2876:1834_1036x0_80_0_0_71c179ba800a3f905667e99fb70129e9.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор выступил с предложением о курировании детдомов

00:52 02.06.2020
339
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРебенок
Ребенок
© РИА Новости / Владимир Песня
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Ребенок. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует закрепить за региональными министрами кураторство над детскими домами для контроля проведения мероприятий по борьбе с COVID-19.

"Обеспечить закрепление кураторов из числа руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ за каждой стационарной организацией социального обслуживания и организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях установления персонального контроля за деятельности указанных организация на период проведения противоэпидемических мероприятий", - говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства.

Отмечается, что руководители детских домов должны измерять температуру тела всех входящих туда, а также обеспечивать условия для мытья рук.
Кроме того, рекомендуется не допускать в детские дома людей с признаками респираторных инфекций и тех, кто приехал из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией или общался с зараженными коронавирусом. Также Роспотребнадзор рекомендует запретить проведение любых массовых мероприятий в детдомах и обеспечивать постоянное медицинское наблюдение за проживающими.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Детский дом
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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