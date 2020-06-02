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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T00:45
https://ria.ru/20200602/1572321636.html
Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции подъездов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572318232_0:0:3188:1793_1036x0_80_0_0_694b711e55ebbe2adb604595507bb83f.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции подъездов

00:45 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосква во время режима самоизоляции жителей
Москва во время режима самоизоляции жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор разработал рекомендации по дезинфекции подъездов в многоквартирных домах и на открытых пространствах населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.

"В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в населенных пунктах с целью предотвращения распространения, профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами... целесообразно проведение профилактической дезинфекции объектов на открытых пространствах населенных пунктов и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах", - говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства.

Роспотребнадзор рекомендует дезинфицировать тротуары, скамейки, площадки у входов в здания и наружные двери, поручни, урны, остановки общественного транспорта, киоски, общественные туалеты и другие поверхности в городе.
В многоквартирных домах следует обеззараживать подъезды, тамбуры, коридоры, лифты, лестницы и мусоропроводы.
Кроме того, в ведомстве дали рекомендации, какой расход дезинфицирующего средства необходим для конкретных поверхностей. Отмечается, что на открытых пространствах нужно проводить обработку утром и вечером. В домах дезинфекцию стоит проводить ночью, при этом предупреждая жильцов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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