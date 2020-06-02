Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции подъездов

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор разработал рекомендации по дезинфекции подъездов в многоквартирных домах и на открытых пространствах населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.
"В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в населенных пунктах с целью предотвращения распространения, профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами... целесообразно проведение профилактической дезинфекции объектов на открытых пространствах населенных пунктов и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах", - говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства.
Роспотребнадзор рекомендует дезинфицировать тротуары, скамейки, площадки у входов в здания и наружные двери, поручни, урны, остановки общественного транспорта, киоски, общественные туалеты и другие поверхности в городе.
В многоквартирных домах следует обеззараживать подъезды, тамбуры, коридоры, лифты, лестницы и мусоропроводы.
Кроме того, в ведомстве дали рекомендации, какой расход дезинфицирующего средства необходим для конкретных поверхностей. Отмечается, что на открытых пространствах нужно проводить обработку утром и вечером. В домах дезинфекцию стоит проводить ночью, при этом предупреждая жильцов.
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