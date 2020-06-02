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2020-06-02T00:26
https://ria.ru/20200602/1572321521.html
СМИ: американца обвиняют в раздаче взрывчатки на протестах в Миннеаполисе
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РИА Новости

СМИ: американца обвиняют в раздаче взрывчатки на протестах в Миннеаполисе

00:26 02.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующие в Миннеаполисе
Протестующие в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Житель штата Иллинойс обвиняется в раздаче взрывчатых веществ на протестах в Миннеаполисе, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на документы суда.
По данным телеканала, Мэттью Руперт приехал из Иллинойса в Миннеаполис, где он раздавал протестующим взрывчатые вещества и призывал бросать их в полицейских. Сам он транслировал происходящее в прямом эфире в Facebook, сообщается в документах.
"У меня есть несколько бомб, если кто-то из вас хочет кинуть в них, кидайте в них бомбы", - приводит телеканал слова Руперта из видеотрансляции в Facebook.
Сообщается, что после протестных акций он со своей компанией также зашел в один из магазинов, на выходе из которого сказал, что поджег его. Далее он зашел в другой магазин и записал видео, как выносит оттуда товар. Позже он опубликовал несколько видео уже из Чикаго, на одном из них слышно, как он говорит: "Начнем бунт". 
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Сообщается, что полиция задержала Руперта и его товарищей в ночь на воскресенье за нарушение комендантского часа в городе. После этого офицеры полиции нашли в его машине несколько взрывных устройств, а также молоток, фонарь и деньги.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.
После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В ряде городов США в связи с протестами был введен комендантский час, при этом в ходе подавления беспорядков от резиновых пуль и слезоточивого газа пострадали не только протестующие, но и представители СМИ.
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