СМИ: американца обвиняют в раздаче взрывчатки на протестах в Миннеаполисе

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Житель штата Житель штата Иллинойс обвиняется в раздаче взрывчатых веществ на протестах в Миннеаполисе , сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на документы суда.

По данным телеканала, Мэттью Руперт приехал из Иллинойса в Миннеаполис, где он раздавал протестующим взрывчатые вещества и призывал бросать их в полицейских. Сам он транслировал происходящее в прямом эфире в Facebook, сообщается в документах.

"У меня есть несколько бомб, если кто-то из вас хочет кинуть в них, кидайте в них бомбы", - приводит телеканал слова Руперта из видеотрансляции в Facebook.

Сообщается, что после протестных акций он со своей компанией также зашел в один из магазинов, на выходе из которого сказал, что поджег его. Далее он зашел в другой магазин и записал видео, как выносит оттуда товар. Позже он опубликовал несколько видео уже из Чикаго , на одном из них слышно, как он говорит: "Начнем бунт".

Сообщается, что полиция задержала Руперта и его товарищей в ночь на воскресенье за нарушение комендантского часа в городе. После этого офицеры полиции нашли в его машине несколько взрывных устройств, а также молоток, фонарь и деньги.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.