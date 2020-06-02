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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T00:20
https://ria.ru/20200602/1572321478.html
В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов
https://cdn22.img.ria.ru/images/151165/26/1511652674_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_4a4416e8fa47d5cc8c0fc9ca59652d11.jpg
РИА Новости

В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов

00:20 02.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка"
Вывеска отделения Промсвязьбанка
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Вывеска отделения "Промсвязьбанка". Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Активность мошенников в России, пытающихся обмануть банковских клиентов с помощью социальной инженерии, в мае по сравнению с апрелем снизилась на 40%, это связано, в том числе, и со смягчением в некоторых регионах ограничений, введенных из-за коронавируса, заявил РИА Новости директор службы информационной безопасности Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Миклухо.
По его словам, ПСБ не фиксирует каких-либо принципиально новых видов мошенничества. В основном злоумышленники используют уже известный прием социальной инженерии: под видом банковских сотрудников звонят клиентам и пытаются выманить реквизиты карты и смс-пароли от банка. "Действительно, в апреле количество обращений клиентов, столкнувшихся со звонками мошенников, увеличилось примерно на треть", - рассказал Миклухо.
Он отметил, что рост активности мошенников был связан с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции – для людей это было серьезное изменение повседневной жизни, многие испытывали определенный стресс, из-за самоизоляции были ограничены в общении с друзьями и родственниками, и мошенники пытались воспользоваться этой ситуацией. Однако, по его словам, попытки злоумышленников "в подавляющем большинстве безуспешны".
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"При этом уже в мае по сравнению с апрелем активность мошенников снизилась на 40%, судя по обращениям клиентов. На мой взгляд, это связано с тем, что люди стали более осторожны и информированы. Вторая причина - в мае во многих регионах началось смягчение коронавирусных ограничений, люди постепенно выходили на работу, возвращались к привычному образу жизни и стали менее уязвимы к атакам мошенников", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В большинстве регионов РФ действует режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса. При этом ряд регионов уже начал смягчать ограничения по мере стабилизации ситуации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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