В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов

"При этом уже в мае по сравнению с апрелем активность мошенников снизилась на 40%, судя по обращениям клиентов. На мой взгляд, это связано с тем, что люди стали более осторожны и информированы. Вторая причина - в мае во многих регионах началось смягчение коронавирусных ограничений, люди постепенно выходили на работу, возвращались к привычному образу жизни и стали менее уязвимы к атакам мошенников", - сказал он.