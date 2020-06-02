В России ввели временный запрет на импорт топлива

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля вступил в силу со 2 июня, соответствующее решение правительство приняло 25 мая. Временный запрет на импорт вбензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля вступил в силу со 2 июня, соответствующее решение правительство приняло 25 мая.

Ограничения наложены до 1 октября, но при необходимости профильные ведомства могут до 15 июня принять решение об изменении срока его действия.

Запрет при этом не распространяется на транзитные поставки топлива; на топливо, содержащееся в технологических емкостях и используемое в целях эксплуатации в пути следования; ввезенное до вступления в силу запрета и в отношении которого не совершены действия, связанные с таможенным декларированием и выпуском; перемещаемое гражданами для личного пользования.

Международное ценовое агентство Argus 18 мая сообщало, что отгрузки бензина из Белоруссии в Россию железнодорожным транспортом в апреле резко выросли. Показатель достиг максимального уровня за несколько лет и составил около 1,5% от общего объема потребления бензина в России. За весь 2019 год из Белоруссии было импортировано лишь 200 тонн этого вида топлива.

Такая ситуация связана с тем, многим российским покупателям оптовых партий белорусский бензин с поставкой в апреле с учетом стоимости транспортировки на станцию назначения обходился минимум на 500 рублей за тонну дешевле, чем отечественный бензин, предложение которого на бирже в апреле значительно сократилось.