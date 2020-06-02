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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-02T00:38
https://ria.ru/20200602/1572321446.html
В России ввели временный запрет на импорт топлива
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825900_0:216:3256:2048_1036x0_80_0_0_3cc63371a1e8d4ab4b3ce0c3be31d770.jpg
РИА Новости

В России ввели временный запрет на импорт топлива

00:16 02.06.2020 (обновлено: 00:38 02.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля вступил в силу со 2 июня, соответствующее решение правительство приняло 25 мая.
Ограничения наложены до 1 октября, но при необходимости профильные ведомства могут до 15 июня принять решение об изменении срока его действия.
Запрет при этом не распространяется на транзитные поставки топлива; на топливо, содержащееся в технологических емкостях и используемое в целях эксплуатации в пути следования; ввезенное до вступления в силу запрета и в отношении которого не совершены действия, связанные с таможенным декларированием и выпуском; перемещаемое гражданами для личного пользования.
Добыча нефти
25 мая, 15:52Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт прокомментировал временный запрет на импорт топлива в Россию
Международное ценовое агентство Argus 18 мая сообщало, что отгрузки бензина из Белоруссии в Россию железнодорожным транспортом в апреле резко выросли. Показатель достиг максимального уровня за несколько лет и составил около 1,5% от общего объема потребления бензина в России. За весь 2019 год из Белоруссии было импортировано лишь 200 тонн этого вида топлива.
Такая ситуация связана с тем, многим российским покупателям оптовых партий белорусский бензин с поставкой в апреле с учетом стоимости транспортировки на станцию назначения обходился минимум на 500 рублей за тонну дешевле, чем отечественный бензин, предложение которого на бирже в апреле значительно сократилось.
Министр энергетики России Александр Новак 12 апреля говорил, что запрет на ввоз в Россию дешевого бензина предлагается как вынужденная антикризисная мера на полгода. Он отмечал, что многие страны прибегают к этой не совсем рыночной, но необходимой мере. Она также предлагалась для поддержки отечественной нефтеперерабатывающей отрасли и сохранения занятости.
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
25 мая, 14:07
Цены на нефть возобновили рост на ослаблении опасений за спрос
19910335
Обсудить 4
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)НефтьЭкономика
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