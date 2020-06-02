Минздрав опроверг сообщения о нехватке средств защиты в больницах

"По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом по объемам запасов в регионах: количество одноразовых защитных медицинских халатов выросло с 2,6 до 9,2 миллиона штук (в 3,5 раза), количество одноразовых защитных комбинезонов/костюмов – с 340 тысяч до 5,0 миллионов штук (в 14,7 раз), количество одноразовых респираторов – с 1,3 до 6,8 миллиона штук (в 5,4 раза), количество защитных очков – с 193 тысяч до 1,5 миллиона штук (в 7,9 раза), количество одноразовых медицинских шапочек – с 18,8 до 29,5 миллиона штук (в 1,6 раза), количество одноразовых защитных медицинских масок – с 49,8 до 105,1 миллионов штук (в 2,1 раза), количество медицинских перчаток – с 188 до 228,6 миллиона пар (в 1,2 раза), количество высоких бахил – с 4,5 до 11,3 миллиона пар (в 2,5 раза)", - уточнили в пресс-службе.