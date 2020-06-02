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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T00:17
https://ria.ru/20200602/1572321405.html
Минздрав опроверг сообщения о нехватке средств защиты в больницах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071711_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2217a19a0065884bb932892aaaec41c9.jpg
РИА Новости

Минздрав опроверг сообщения о нехватке средств защиты в больницах

00:11 02.06.2020 (обновлено: 00:17 02.06.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дефицита средств индивидуальной защиты в медорганизациях регионов России на сегодняшний день нет, отмечается даже рост запасов, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
Ранее издание РБК сообщило, что экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты для медиков.
"На сегодняшний день, по данным мониторинга, дефицита СИЗ в регионах нет", - сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко, слова которого приводятся в сообщении.
Кроме того, фиксируется рост запасов средств индивидуальной защиты в медицинских организациях в период с 17 апреля, когда начался мониторинг, по 31 мая, уточнили в пресс-службе.
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"По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом по объемам запасов в регионах: количество одноразовых защитных медицинских халатов выросло с 2,6 до 9,2 миллиона штук (в 3,5 раза), количество одноразовых защитных комбинезонов/костюмов – с 340 тысяч до 5,0 миллионов штук (в 14,7 раз), количество одноразовых респираторов – с 1,3 до 6,8 миллиона штук (в 5,4 раза), количество защитных очков – с 193 тысяч до 1,5 миллиона штук (в 7,9 раза), количество одноразовых медицинских шапочек – с 18,8 до 29,5 миллиона штук (в 1,6 раза), количество одноразовых защитных медицинских масок – с 49,8 до 105,1 миллионов штук (в 2,1 раза), количество медицинских перчаток – с 188 до 228,6 миллиона пар (в 1,2 раза), количество высоких бахил – с 4,5 до 11,3 миллиона пар (в 2,5 раза)", - уточнили в пресс-службе.
Обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты является прямой обязанностью руководителей медорганизаций, уточнили в пресс-службе.
Если средств индивидуальной защиты не достаточно, медработники могут обратиться в территориальные органы Росздравнадзора, подчеркнули в пресс-службе.
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