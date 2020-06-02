Сенат Доминиканской республики одобрил продление режима ЧС

"Принято единогласно. Этим решением на 12 дней продляется режим ЧС на всей территории Доминиканской Республики начиная с завтрашнего дня", - сообщил спикер сената по итогам голосования, видео процедуры опубликовало издание Caribe.

Продление чрезвычайного положения было одобрено после обращения президента страны Данило Медины, уже в четвертый раз с 19 марта. Расширенные полномочия исполнительной власти нужны президенту для регулирования экономики на выходе из карантина и оперативных решений в случае повторных вспышек эпидемии.