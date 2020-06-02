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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T00:01
https://ria.ru/20200602/1572321307.html
Сенат Доминиканской республики одобрил продление режима ЧС
https://cdn25.img.ria.ru/images/156264/36/1562643633_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_da065c9cb6755d5a672370327ee92d2b.jpg
РИА Новости

Сенат Доминиканской республики одобрил продление режима ЧС

00:00 02.06.2020 (обновлено: 00:01 02.06.2020)
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© РИА Новости / Мария СеливановаСанто-Доминго, Доминикана
Санто-Доминго, Доминикана
© РИА Новости / Мария Селиванова
МЕХИКО, 1 июн - РИА Новости. Сенат Доминиканской республики единогласным решением одобрил в понедельник продление режима чрезвычайной ситуации на 12 дней начиная со вторника.
"Принято единогласно. Этим решением на 12 дней продляется режим ЧС на всей территории Доминиканской Республики начиная с завтрашнего дня", - сообщил спикер сената по итогам голосования, видео процедуры опубликовало издание Caribe.
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Продление чрезвычайного положения было одобрено после обращения президента страны Данило Медины, уже в четвертый раз с 19 марта. Расширенные полномочия исполнительной власти нужны президенту для регулирования экономики на выходе из карантина и оперативных решений в случае повторных вспышек эпидемии.
Общее число заражений новым коронавирусом достигло в Доминикане 17 285, погибли 502 человека. Республика находится на первом из четырех этапов ослабления санитарных ограничений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заболевания, умерли более 371 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗДоминиканаВ мире
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