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2020-06-02T08:00
https://ria.ru/20200602/1572312140.html
Смертельное бездействие: почему полиция не предотвратила убийство
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РИА Новости

Смертельное бездействие: почему полиция не предотвратила убийство

08:00 02.06.2020
16739
© Фото : Новгородское областное телевидение Обвиняемые в убийстве подростка Марков (слева) и Николаев (справа)
Обвиняемые в убийстве подростка Марков (слева) и Николаев (справа)
© Фото : Новгородское областное телевидение
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Два десятка ударов битой и гантелью по голове — так, по версии следствия, расправились с подростком двое новгородцев. Перед этим его несколько дней продержали в квартире, требуя выкуп. Родители обращались в полицию, но там заявление не приняли. В итоге заложника убили. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Ушел и не вернулся

Вечером 25 декабря 2018-го студент Новгородского гидромелиоративного техникума Дмитрий (имя несовершеннолетнего изменено) пошел с друзьями на дискотеку. Домой не вернулся.
Родители забили тревогу не сразу. Сначала пытались отыскать сына сами — связались с одногруппниками и друзьями. Те в один голос твердили, что не видели Диму уже несколько дней и тоже очень обеспокоены.
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"Вечером 30 декабря мне позвонили с неизвестного номера, — рассказывает РИА Новости друг погибшего Никита Старцев. — Мужской голос сообщил, что Дима задолжал денег и срочно нужно десять тысяч рублей. При этом незнакомец не уточнил, следует ли эту сумму перевести на карту или доставить наличные в условленное место".
Затем, по словам Никиты, трубку передали самому Дмитрию и тот все подтвердил. Друг предложил позвонить в полицию, но Дима почему-то наотрез отказался.
"Его голос мне не показался взволнованным, скорее уставшим, — продолжает молодой человек. — Видимо, к тому времени Диму уже сильно избили. В итоге телефон вновь оказался в руках неизвестного. Он пригрозил, что если я расскажу кому-нибудь об этом, то моему другу несдобровать. В полицию я обратиться так и не решился, подумав, что это какая-то странная шутка".

"Новогодний розыгрыш"

В тот вечер телефон зазвонил и у Диминых родителей. Требования остались прежними, но сформулировали их уже более четко — срочно перевести десять тысяч рублей на карту с указанным номером.
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"Мне сказали, что сын проиграл в казино в Санкт-Петербурге крупную сумму, — объяснял на суде отец погибшего. — При этом раньше он не был замечен в пристрастии к азартным играм".
Родители студента записали диалог на диктофон и отправились в ближайший отдел полиции. Объяснили, что кто-то удерживает Диму в неизвестном месте и требует выкуп. В подтверждение хотели включить аудиозапись. Но этого не потребовалось.
"Дежурный заверил, что это лишь розыгрыш, — вспоминала на судебном заседании тетя погибшего. — Мол, если они примут заявление, Диму автоматически поставят на учет, а это отрицательно скажется на его будущем. В общем, посоветовали успокоиться".
На следующий день нашли изувеченное тело Дмитрия.
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Старшие товарищи

Накануне Нового года в дежурную часть полиции Великого Новгорода позвонили из дома на улице Германа и сообщили, что в квартире, принадлежащей некоему Александру Николаеву, находится сильно избитый подросток.
Звонивший объяснил, что занимал у Николаева деньги и собирался вернуть долг. Поскольку на стук никто не ответил, а дверь в квартиру была приоткрыта, он заглянул внутрь.
Кроме Дмитрия, который к тому времени уже скончался, там были хозяин квартиры — 34-летний Александр Николаев — и его приятель, 22-летний Виктор Марков. Оба спали.
Выехав на место преступления, криминалисты обнаружили окровавленные биту и гантель. Позже экспертиза установила, что это и есть орудия убийства. Маркова и Николаева разбудили и доставили в отдел.
© Фото : Новгородское областное телевидение Александр Николаев
Александр Николаев
© Фото : Новгородское областное телевидение
Александр Николаев
Открыли уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц". И хотя на допросе приятели пытались свалить вину друг на друга, в СИЗО по решению суда отправили обоих.
Вскоре добавили статью "Вымогательство". По ней обвиняют только Николаева. По версии СК, именно он звонил родителям и друзьям Дмитрия, требуя выкуп.
При этом о похищении речи нет. По словам приятелей погибшего, несмотря на разницу в возрасте, он был знаком и с Марковым, и с Николаевым. Иногда заходил в гости. Так, видимо, было и в тот раз. Но старшие товарищи перебрали с алкоголем и стали вести себя агрессивно.
"Николаев требовал, чтобы кто-то из родственников или друзей подростка перевел ему десять тысяч рублей, — сообщили в СУ СКР по Новгородской области. — Получив отказ, он вместе с подельником избил молодого человека. От полученных травм тот скончался на месте".
© Фото : СУ СКР по Новгородской областиОдин из полицейских на допросе у следователя
Один из полицейских на допросе у следователя
© Фото : СУ СКР по Новгородской области
Один из полицейских на допросе у следователя

Третье дело

Ровно через год следователи вызвали на допрос сотрудника дежурной части и оперативника уголовного розыска — оба были на службе, когда родители Дмитрия хотели подать заявление. СК возбудил еще одно уголовное дело — по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".
Следователи уверены: если бы полицейские приняли заявление и отправились искать подростка, жестокого убийства можно было бы избежать.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новгородской области, если вину сотрудников докажут, их уволят из органов внутренних дел и, скорее всего, отправят за решетку. Полицейским грозит до пяти лет колонии.
© Фото : СУ СКР по Новгородской областиПолицейский подписывает документ о возбуждении уголовного дела
Полицейский подписывает документ о возбуждении уголовного дела
© Фото : СУ СКР по Новгородской области
Полицейский подписывает документ о возбуждении уголовного дела
Николаеву и Маркову светит вплоть до пожизненного. Они себя виновными не считают и утверждают, что никого не убивали. Впрочем, по словам следователей, доказательств достаточно, чтобы надолго отправить приятелей на нары.
По совпадению процесс над ними начался в Новгородском областном суде в Международный день пропавших детей — 25 мая.
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Следственный комитет России (СК РФ)Новгородский областной судВеликий НовгородНовгородская областьУбийствоПроисшествия
Популярные комментарии
Единственная для меня загадка, это почему родители не перевели 10 тысяч и почему они не стали добиваться от полиции принятия заявления. Мне кажется, что любой нормальный родитель из полицейского отдела не ушел бы и скандалы поднимал бы до тех пор, пока заявление не приняли. Я уже молчу про эти 10 тысяч, которые надо было перевести. И я так понял, что как такового отказа в принятии заявления не было, просто им полицейский сказал, что по его мнению это розыгрыш и рассказал, что парень на учёте будет, если заявление подадут. Родители испугались и сами ушли домой, я так понял. И теперь на полицейских жалобы пишут, что типа им отказали.
2 июня, 09:13
Константин Е
28000019
В общем то сами родители и виноваты... сколько раз я обращался в мусарню, там всегда так. Нужно лишь настоять и на крайний случай пригрозить. А тут сын в заложниках, а родаки- тряпки.
2 июня, 09:02
Павел Левин
22004020
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