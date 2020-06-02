Смертельное бездействие: почему полиция не предотвратила убийство

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Два десятка ударов битой и гантелью по голове — так, по версии следствия, расправились с подростком двое новгородцев. Перед этим его несколько дней продержали в квартире, требуя выкуп. Родители обращались в полицию, но там заявление не приняли. В итоге заложника убили. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Ушел и не вернулся

Вечером 25 декабря 2018-го студент Новгородского гидромелиоративного техникума Дмитрий (имя несовершеннолетнего изменено) пошел с друзьями на дискотеку. Домой не вернулся.

Родители забили тревогу не сразу. Сначала пытались отыскать сына сами — связались с одногруппниками и друзьями. Те в один голос твердили, что не видели Диму уже несколько дней и тоже очень обеспокоены.

"Вечером 30 декабря мне позвонили с неизвестного номера, — рассказывает РИА Новости друг погибшего Никита Старцев. — Мужской голос сообщил, что Дима задолжал денег и срочно нужно десять тысяч рублей. При этом незнакомец не уточнил, следует ли эту сумму перевести на карту или доставить наличные в условленное место".

Затем, по словам Никиты, трубку передали самому Дмитрию и тот все подтвердил. Друг предложил позвонить в полицию, но Дима почему-то наотрез отказался.

"Его голос мне не показался взволнованным, скорее уставшим, — продолжает молодой человек. — Видимо, к тому времени Диму уже сильно избили. В итоге телефон вновь оказался в руках неизвестного. Он пригрозил, что если я расскажу кому-нибудь об этом, то моему другу несдобровать. В полицию я обратиться так и не решился, подумав, что это какая-то странная шутка".

"Новогодний розыгрыш"

В тот вечер телефон зазвонил и у Диминых родителей. Требования остались прежними, но сформулировали их уже более четко — срочно перевести десять тысяч рублей на карту с указанным номером.

"Мне сказали, что сын проиграл в казино в Санкт-Петербурге крупную сумму, — объяснял на суде отец погибшего. — При этом раньше он не был замечен в пристрастии к азартным играм".

Родители студента записали диалог на диктофон и отправились в ближайший отдел полиции. Объяснили, что кто-то удерживает Диму в неизвестном месте и требует выкуп. В подтверждение хотели включить аудиозапись. Но этого не потребовалось.

"Дежурный заверил, что это лишь розыгрыш, — вспоминала на судебном заседании тетя погибшего. — Мол, если они примут заявление, Диму автоматически поставят на учет, а это отрицательно скажется на его будущем. В общем, посоветовали успокоиться".

На следующий день нашли изувеченное тело Дмитрия.

Старшие товарищи

Накануне Нового года в дежурную часть полиции Великого Новгорода позвонили из дома на улице Германа и сообщили, что в квартире, принадлежащей некоему Александру Николаеву, находится сильно избитый подросток.

Звонивший объяснил, что занимал у Николаева деньги и собирался вернуть долг. Поскольку на стук никто не ответил, а дверь в квартиру была приоткрыта, он заглянул внутрь.

Кроме Дмитрия, который к тому времени уже скончался, там были хозяин квартиры — 34-летний Александр Николаев — и его приятель, 22-летний Виктор Марков. Оба спали.

Выехав на место преступления, криминалисты обнаружили окровавленные биту и гантель. Позже экспертиза установила, что это и есть орудия убийства. Маркова и Николаева разбудили и доставили в отдел.

© Фото : Новгородское областное телевидение Александр Николаев © Фото : Новгородское областное телевидение Александр Николаев

Открыли уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц". И хотя на допросе приятели пытались свалить вину друг на друга, в СИЗО по решению суда отправили обоих.

Вскоре добавили статью "Вымогательство". По ней обвиняют только Николаева. По версии СК, именно он звонил родителям и друзьям Дмитрия, требуя выкуп.

При этом о похищении речи нет. По словам приятелей погибшего, несмотря на разницу в возрасте, он был знаком и с Марковым, и с Николаевым. Иногда заходил в гости. Так, видимо, было и в тот раз. Но старшие товарищи перебрали с алкоголем и стали вести себя агрессивно.

"Николаев требовал, чтобы кто-то из родственников или друзей подростка перевел ему десять тысяч рублей, — сообщили в СУ СКР по Новгородской области. — Получив отказ, он вместе с подельником избил молодого человека. От полученных травм тот скончался на месте".

© Фото : СУ СКР по Новгородской области Один из полицейских на допросе у следователя © Фото : СУ СКР по Новгородской области Один из полицейских на допросе у следователя

Третье дело

Ровно через год следователи вызвали на допрос сотрудника дежурной части и оперативника уголовного розыска — оба были на службе, когда родители Дмитрия хотели подать заявление. СК возбудил еще одно уголовное дело — по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Следователи уверены: если бы полицейские приняли заявление и отправились искать подростка, жестокого убийства можно было бы избежать.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новгородской области, если вину сотрудников докажут, их уволят из органов внутренних дел и, скорее всего, отправят за решетку. Полицейским грозит до пяти лет колонии.

© Фото : СУ СКР по Новгородской области Полицейский подписывает документ о возбуждении уголовного дела © Фото : СУ СКР по Новгородской области Полицейский подписывает документ о возбуждении уголовного дела

Николаеву и Маркову светит вплоть до пожизненного. Они себя виновными не считают и утверждают, что никого не убивали. Впрочем, по словам следователей, доказательств достаточно, чтобы надолго отправить приятелей на нары.