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Культура
2020-06-02T06:01
https://ria.ru/20200602/1572311845.html
Крис Эванс заверил фанатов, что Капитана Америки больше не будет в Marvel
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РИА Новости

Крис Эванс заверил фанатов, что Капитана Америки больше не будет в Marvel

06:01 02.06.2020
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© Фото : Централ ПартнершипКадр из фильма "Первый мститель"
Кадр из фильма Первый мститель
© Фото : Централ Партнершип
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Американский актер Крис Эванс считает маловероятным появление его персонажа в новых лентах или сериалах киновселенной Marvel, несмотря на многочисленные слухи об обратном, сообщает Independent.
Он играет Капитана Америку с 2011 года и последний раз появился в "Мстителях: Финал" (2019), где его история подошла к "эмоциональному завершению".
"Это был замечательный опыт, который закончился на такой высокой ноте, что будет рискованно вновь к нему возвращаться. Это мое мнение. Думаю, лучше все оставить так, как есть", — поделился он в передаче The Graham Norton Show.
По всей вероятности, последствия его ухода скажутся на сюжете сериала "Сокол и Зимний Солдат". Он станет первой премьерой спин-оффа Marvel, который выйдет эксклюзивно на Disney+.
Мнение Эванса созвучно точке зрения дуэта сценаристов "Мстителей: Финал" Кристофера Маркуса и Стивена МакФили, которые также считают, что его возвращение сведет на нет эффект завершенной истории.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКрис ЭвансMarvel Comics
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