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2020-06-02T12:35
https://ria.ru/20200602/1572311472.html
Подтвердить инвалидность без личного присутствия смогли 255 тысяч человек
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РИА Новости

Подтвердить инвалидность без личного присутствия смогли 255 тысяч человек

08:00 02.06.2020 (обновлено: 12:35 02.06.2020)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийМолодые люди отдыхают в сквере
Молодые люди отдыхают в сквере
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Упрощенным порядком подтверждения инвалидности с начала апреля воспользовались 255 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минтруда.
Установить инвалидность без личного присутствия смогли более 115 тысяч человек, в том числе 20 тысяч детей. И более 140 тысяч (из них 22 тысячи детей) смогли продлить группу инвалидности без обращения в бюро медико-социальной экспертизы.
Временный порядок позволяет продлевать ранее установленную группу инвалидности на полгода, а также впервые устанавливать инвалидность на основании документов от медицинских организаций без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы.
Программы реабилитаций также продлеваются на полгода, все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение техническими средствами реабилитации, сохраняются.
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