Подтвердить инвалидность без личного присутствия смогли 255 тысяч человек

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Упрощенным порядком подтверждения инвалидности с начала апреля воспользовались 255 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минтруда.

Установить инвалидность без личного присутствия смогли более 115 тысяч человек, в том числе 20 тысяч детей. И более 140 тысяч (из них 22 тысячи детей) смогли продлить группу инвалидности без обращения в бюро медико-социальной экспертизы.

Временный порядок позволяет продлевать ранее установленную группу инвалидности на полгода, а также впервые устанавливать инвалидность на основании документов от медицинских организаций без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы.