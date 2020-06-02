Дети Дианы Арбениной сбегают из самоизоляции в клипе на песню "Казино"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. На YouTube-канале Дианы Арбениной и рок-группы "Ночные Cнайперы" опубликовали клип на песню "Казино", записанный в условиях самоизоляции.
К Арбениной в дом приезжают остальные участники группы, чтобы порепетировать. В это время ее дети Артем и Марта устраивают побег с карантина, пока мама работает. На сборы времени мало, поэтому брат с сестрой забрасывают в семейный пикап все самое необходимое: еду вещи первой необходимости и любимых питомцев: черепашек и собаку. Но их замысел быстро раскрывают.
"Основано не на реальных событиях. Внимание! Ни один ребенок и ни одно животное во время съемок не пострадали", — говорится в описании ролика.
Режиссер видео — Екатерина Резвова.
Песня "Казино" была представлена в Сети в марте этого года: "Вот еще одна моя песня улетела в открытый космос весны 2020 года. Пусть дорога ее будет долгой и безмятежной, а я все больше уверена в том, что каждый из нас имеет шансы быть счастливым".