Дети Дианы Арбениной сбегают из самоизоляции в клипе на песню "Казино"

К Арбениной в дом приезжают остальные участники группы, чтобы порепетировать. В это время ее дети Артем и Марта устраивают побег с карантина, пока мама работает. На сборы времени мало, поэтому брат с сестрой забрасывают в семейный пикап все самое необходимое: еду вещи первой необходимости и любимых питомцев: черепашек и собаку. Но их замысел быстро раскрывают.