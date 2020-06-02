Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-02T05:11
https://ria.ru/20200602/1572301312.html
Норвежцы нашли топор викингов под полом в своем доме
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572293359_0:0:1000:563_1036x0_80_0_0_05399f5c6af782ca48734856c9c68d71.jpg
РИА Новости

Норвежцы нашли топор викингов под полом в своем доме

03:43 02.06.2020 (обновлено: 05:11 02.06.2020)
3096
© Фото : Nordland County CouncilОстатки древнего захоронения эпохи викингов, обнаруженные при ремонте частного дома, расположенного в городе Боде, Норвегия
Остатки древнего захоронения эпохи викингов, обнаруженные при ремонте частного дома, расположенного в городе Боде, Норвегия
© Фото : Nordland County Council
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Супруги из Норвегии обнаружили во время ремонта своего дома в пригороде Боде на севере страны стеклянную бусину и железный топор времен викингов, сообщает местное издание The Local.
Предположительно возраст находок составляет тысячу лет.
Хозяева дома, который был построен в 1914 году, начали ремонт на карантине со снятия пола. В процессе работы им попался на глаза странный предмет.
"Сначала мы подумали, что нашли колесо от маленькой игрушечной машинки, — поделилась Марианн Кристиансен. — Только позже мы поняли, что это такое".
Археолог Мартинус Хауглид, приехавший на объект, пояснил, что пара, по всей видимости, наткнулась на погребение Бронзового века или эпохи викингов.
"Артефакты были обнаружены под камнями, которые по форме напоминают пирамиду. Среди любопытных предметов: топор, который может относиться к периоду от 950 до 1050 н.э., и бусина из темно-синего стекла тех же времен", — уточнил он.
Он рассказал, что никогда не слышал о том, чтобы такие захоронения находили прямо под современными домами, хотя занимается раскопками уже почти 30 лет.
"Они отлично справились: сразу сообщили о находке, как только заподозрили, что она может оказаться чем-то древним", — похвалил археолог Кристиансенов.
В Норвегии действует закон, в соответствии с которым все предметы от XVI века и старше подлежат обязательной охране.
Бусину и топор уже отправили в университетский музей в Тромсе, а команда археологов продолжает работать в доме.
Мозаичный пол и фундамент древнеримской виллы на месте раскопок в Вероне
28 мая, 13:59Культура
В Италии под виноградниками нашли древнеримский мозаичный пол
5914201
КультураВыставкиСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Новости культурыМузеиНорвегияТромсе
Рекомендуем
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В "Росатоме" заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" испытает уникальный прибор для ядерной медицины будущего
Пирамида Кукулькана
Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
Девушка с телефоном на кровати
Мужчина придумал изощренный способ отомстить девушке за измену
Смартфон
Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
Алексей Пушков
Пушков объяснил, почему США начали "сыпаться"
Плавучий космодром Морской старт
Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
РБК: способное достроить Nord Stream 2 судно обрело нового владельца
Нацгвардия США
Губернатор Орегона отказалась направить Нацгвардию в Портленд
Предприниматель Роман Абрамович
СМИ: Абрамович купил в Израиле самую дорогую виллу
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Названа причина смерти Джорджа Флойда
Татьяна Брухунова
Жена Петросяна резко ответила на упреки в развале его брака со Степаненко
Национальный парк Чобе в Ботсване
В Ботсване сообщили о загадочной смерти более чем 110 слонов
Разбитая витрина магазина
В Нью-Йорке мародеры грабят магазины
Планета окруженная астероидами
Потенциально опасный астероид приближается к Земле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
01:36Военнослужащий нацгвардии в Миннесоте заболел COVID-19
01:17Эквадор открывает авиасообщение с США
01:15Британские истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой
Лента новостейМолния