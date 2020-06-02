Норвежцы нашли топор викингов под полом в своем доме

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Супруги из Норвегии обнаружили во время ремонта своего дома в пригороде Боде на севере страны стеклянную бусину и железный топор времен викингов, . Супруги из Норвегии обнаружили во время ремонта своего дома в пригороде Боде на севере страны стеклянную бусину и железный топор времен викингов, сообщает местное издание The Local.

Предположительно возраст находок составляет тысячу лет.

Хозяева дома, который был построен в 1914 году, начали ремонт на карантине со снятия пола. В процессе работы им попался на глаза странный предмет.

"Сначала мы подумали, что нашли колесо от маленькой игрушечной машинки, — поделилась Марианн Кристиансен. — Только позже мы поняли, что это такое".

Couple renovate a house built in 1914, and find a glass bead (melon shaped bead!) and a Viking Age iron axe under the rock pile below the basement floor. Turns out the house was built over an Iron Age grave. #norway ⬇️ https://t.co/f95aZS4Dqc pic.twitter.com/g1GsxAueSj — Ellen Hagen 𓅃 (@northbird_ellen) May 26, 2020

Археолог Мартинус Хауглид, приехавший на объект, пояснил, что пара, по всей видимости, наткнулась на погребение Бронзового века или эпохи викингов.

"Артефакты были обнаружены под камнями, которые по форме напоминают пирамиду. Среди любопытных предметов: топор, который может относиться к периоду от 950 до 1050 н.э., и бусина из темно-синего стекла тех же времен", — уточнил он.

Он рассказал, что никогда не слышал о том, чтобы такие захоронения находили прямо под современными домами, хотя занимается раскопками уже почти 30 лет.

"Они отлично справились: сразу сообщили о находке, как только заподозрили, что она может оказаться чем-то древним", — похвалил археолог Кристиансенов.

В Норвегии действует закон, в соответствии с которым все предметы от XVI века и старше подлежат обязательной охране.