Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-02T02:25
https://ria.ru/20200602/1572288121.html
Режиссер "Джона Уика" раскрыл подробности сюжета нового фильма
https://cdn25.img.ria.ru/images/155357/33/1553573338_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_339908417ad522cac79d75af5ac56e55.jpg
РИА Новости

Режиссер "Джона Уика" раскрыл подробности сюжета нового фильма

02:25 02.06.2020
25
© 87Eleven, Lionsgate, Summit Entertainment, 2019Кадр из фильма "Джон Уик 3"
Кадр из фильма Джон Уик 3
© 87Eleven, Lionsgate, Summit Entertainment, 2019
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американский режиссер и создатель франшизы "Джон Уик" Чад Стахелски в интервью The Hollywood reporter раскрыл подробности сюжета нового фильма о бывшем наемном убийце с Киану Ривзом в главной роли.

"После съемок третьей части у нас остался материал, для которого не хватило места. Теперь 90 процентов из того, что мы тогда вырезали, я планирую использовать в четвертом фильме", — прокомментировал Стахелски.

По словам режиссера, в боевике "Джон Уик 4" будут использованы элементы из вестернов, старых фильмов про самураев и даже легенд о рыцарях времен короля Артура.
Стахелски рассказал и о судьбе наемницы Софии (Холли Берри) в ответ на вопрос журналиста, который поинтересовался, должны ли зрители беспокоиться о безопасности ее дочери (в третьей части София нарушает правила и, рискуя собственной жизнью, помогает Уику).
"Я бы волновался за нее. Но София — крутая и сделает все возможное, чтобы защитить близких", — уточнил режиссер.
Чад Стахелски подтвердил, что сценарий разрабатывает в соавторстве с Шеем Хаттеном, который принимал участие в создании "Джон Уик 3" (2019 год).
Ранее стало известно, что премьеру четвертой части франшизы из-за пандемии коронавируса перенесли c мая 2021 года на тот же месяц 2022 года. Не исключено, что лента выйдет примерно в одно время с "Матрицей 4".
Кадр из фильма Джон Уик-2
29 мая, 05:34Культура
Из-за ошибок Киану Ривза студии пришлось переназвать фильм "Джон Уик"
000000
КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыКиану РивзХолли Берри
Рекомендуем
Большая белая акула
В Мексике сняли на видео, как акулу преследует стая тунцов
Арктика
Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
Смартфон
Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
Президент США Дональд Трамп
Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
Диана Арбенина. Ночные Снайперы - Казино
Дети Дианы Арбениной сбегают из самоизоляции в клипе на песню "Казино"
Протестующие в Вашингтоне
Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
Пирамида Кукулькана
Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
Планета окруженная астероидами
К Земле летит потенциально опасный астероид
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на стартовой площадке космодрома Байконур
Рогозин рассказал о перспективах космодрома Байконур
Татьяна Брухунова
Жена Петросяна резко ответила на упреки в развале его брака со Степаненко
Ученики во время урока
Исследование показало, кем мечтают стать российские школьники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05"Росатом" испытает уникальный прибор для ядерной медицины будущего
03:58Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
03:55В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44"Росатом" изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Лента новостейМолния