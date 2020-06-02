Режиссер "Джона Уика" раскрыл подробности сюжета нового фильма

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американский режиссер и создатель франшизы "Джон Уик" Чад Стахелски в интервью The Hollywood reporter раскрыл подробности сюжета нового фильма о бывшем наемном убийце с Киану Ривзом в главной роли.
"После съемок третьей части у нас остался материал, для которого не хватило места. Теперь 90 процентов из того, что мы тогда вырезали, я планирую использовать в четвертом фильме", — прокомментировал Стахелски.
По словам режиссера, в боевике "Джон Уик 4" будут использованы элементы из вестернов, старых фильмов про самураев и даже легенд о рыцарях времен короля Артура.
Стахелски рассказал и о судьбе наемницы Софии (Холли Берри) в ответ на вопрос журналиста, который поинтересовался, должны ли зрители беспокоиться о безопасности ее дочери (в третьей части София нарушает правила и, рискуя собственной жизнью, помогает Уику).
"Я бы волновался за нее. Но София — крутая и сделает все возможное, чтобы защитить близких", — уточнил режиссер.
Чад Стахелски подтвердил, что сценарий разрабатывает в соавторстве с Шеем Хаттеном, который принимал участие в создании "Джон Уик 3" (2019 год).
Ранее стало известно, что премьеру четвертой части франшизы из-за пандемии коронавируса перенесли c мая 2021 года на тот же месяц 2022 года. Не исключено, что лента выйдет примерно в одно время с "Матрицей 4".