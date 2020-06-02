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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T08:00
https://ria.ru/20200602/1572284336.html
Французам вернули свободу: насколько опасна отмена запретов
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РИА Новости

Французам вернули свободу: насколько опасна отмена запретов

08:00 02.06.2020
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© REUTERS / Christian HartmannОтдыхающие в Люксембургском саду в Париже
Отдыхающие в Люксембургском саду в Париже
© REUTERS / Christian Hartmann
ПАРИЖ, 2 июн — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Французские власти отменили большинство запретов, введенных из-за пандемии коронавируса. Границы пока останутся на замке, однако в целом страна возвращается к нормальной жизни: открыты парки, рестораны, бары, музеи и никаких ограничений внутренних поездок. Опасаются ли во Франции второй волны распространения инфекции — в материале РИА Новости.

Вирус отступил быстрее, чем предполагалось

Карантин во Франции объявили 17 марта: число зараженных стремительно росло, и система здравоохранения работала на пределе. Жизнь поставили на паузу, людей заперли по домам.
Постепенно ситуация улучшилась, и спустя почти два месяца, 11 мая, начался планомерный выход из самоизоляции: людям разрешили свободно выходить из дома (но поездки далее ста километров от места жительства остались под запретом), открылись магазины, салоны красоты, небольшие музеи и библиотеки.
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкВелосипедисты на площади Согласия в Париже
Велосипедисты на площади Согласия в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Велосипедисты на площади Согласия в Париже
Власти готовы вернуться к жестким санитарным мерам, если произойдет вторая вспышка. По данным министра здравоохранения Оливье Верана, сейчас на сто тысяч человек во Франции приходится только шестеро с вирусом. Положительный результат дают два процента тестов (на пике было в десять раз больше), а коэффициент распространения болезни (сколько человек в среднем заражает один инфицированный) сократился с трех до менее одного.
"Результаты даже немного лучше, чем мы предполагали. Новости хорошие. Но не настолько, чтобы заявить о полной нормализации", — подчеркнул премьер-министр Франции Эдуар Филипп, отметив, что повышенная нагрузка в больницах сохраняется.
"Свобода скоро вновь станет правилом, а запрет — лишь исключением", — уверен глава правительства.

Париж еще в опасности

Открытие границ в рамках ЕС ожидается с 15 июня: французские власти рассчитывают, что это будет коллективное решение. Из дальнего зарубежья — в частности, России — без серьезных оснований приехать пока не получится, и прогнозировать сроки, когда это разрешат, правительство не берется.
Кафе и рестораны работают по новым правилам: за одним столом — не более десяти человек, меню — одноразовое или на доске, персонал — в масках. Для клиентов средства индивидуальной защиты необходимы лишь на входе. Сидеть за столиками в масках никто не заставляет. Но этот аксессуар теперь рекомендуется повсеместно, а кое-где, например в общественном транспорте или музеях, он обязателен.
© AP Photo / Thibault CamusПосетители в одном из ресторанов в Париже
Посетители в одном из ресторанов в Париже
© AP Photo / Thibault Camus
Посетители в одном из ресторанов в Париже
Старшеклассники возвращаются к учебе (младшие классы открылись 11 мая). Разрешены свадебные и траурные церемонии (но с участием не более десяти человек). До 22 июня под запретом кинотеатры, дискотеки, стадионы. По-прежнему невозможны соревнования по коллективным и контактным видам спорта.
Исключение — "оранжевые зоны", столичный регион Иль-де-Франс и два заморских департамента, Гвиана и Майотта. Там положение сложнее. Предполагается, что в Париже ограничения снимут через три недели.
Среди новых мер — приложение для мобильных устройств StopCovid, призванное выявлять цепочки зараженных коронавирусной инфекцией. Власти гарантируют конфиденциальность персональных данных. По словам Филиппа, приложение не будет отслеживать геолокацию, но сможет предупреждать, если вы в последние дни более 15 минут находились в непосредственной близости от зараженного.

Перестановки в правительстве

Между тем за санитарным кризисом явно следует экономический и социальный. В апреле доходов лишились 843 тысячи французов. Рост безработицы по сравнению с мартом — рекордные 22 процента. И, вероятно, показатели еще ухудшатся.
По опросам компании Ifop, проводимым по заказу издания Journal du dimanche, в начале санитарного кризиса популярность президента Эммануэля Макрона благодаря ярким выступлениям и решительным действиям подскочила с 32 до 43 процентов. Однако затем последовал спад.
В то же время рейтинг премьер-министра Эдуара Филиппа вырос с 42 процентов в марте до 46 в мае. Наблюдатели в последнее время не раз обращали внимание на разногласия между Макроном и Филиппом по ряду вопросов, в том числе связанных с карантином.
© REUTERS / Philippe LopezПремьер-министр Франции Эдуар Филипп во время телевизионного выступления по второму этапу ослабления карантина
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп во время телевизионного выступления по второму этапу ослабления карантина
© REUTERS / Philippe Lopez
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время телевизионного выступления по второму этапу ослабления карантина
Кроме того, недавно созданная президентом партия "Вперед, Республика" лишилась абсолютного большинства в Национальном собрании, нижней палате французского парламента, — после выхода из нее нескольких депутатов.
Некоторые политические комментаторы полагают, что глава государства собирается распрощаться с чересчур самостоятельным премьером, перетасовав правительство. Это может произойти вскоре после назначенного на 28 июня второго тура муниципальных выборов.
Филипп возглавляет список кандидатов в администрацию города Гавр на севере страны и с заметным отрывом опережает конкурентов после первого тура. Формально совмещение постов не запрещено, однако президент может воспользоваться этим как поводом для отставки премьера. Среди наиболее вероятных преемников Филиппа называют главу министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэра. Впрочем, на публике президент и премьер говорят о полном согласии и взаимном доверии.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эдуар ФилиппЭммануэль МакронФранцияПарижВ мире
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