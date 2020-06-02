Французам вернули свободу: насколько опасна отмена запретов

ПАРИЖ, 2 июн — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Французские власти отменили большинство запретов, введенных из-за пандемии коронавируса. Границы пока останутся на замке, однако в целом страна возвращается к нормальной жизни: открыты парки, рестораны, бары, музеи и никаких ограничений внутренних поездок. Опасаются ли во Франции второй волны распространения инфекции — в материале РИА Новости.

Вирус отступил быстрее, чем предполагалось

Карантин во Франции объявили 17 марта: число зараженных стремительно росло, и система здравоохранения работала на пределе. Жизнь поставили на паузу, людей заперли по домам.

Постепенно ситуация улучшилась, и спустя почти два месяца, 11 мая, начался планомерный выход из самоизоляции: людям разрешили свободно выходить из дома (но поездки далее ста километров от места жительства остались под запретом), открылись магазины, салоны красоты, небольшие музеи и библиотеки.

Власти готовы вернуться к жестким санитарным мерам, если произойдет вторая вспышка. По данным министра здравоохранения Оливье Верана, сейчас на сто тысяч человек во Франции приходится только шестеро с вирусом. Положительный результат дают два процента тестов (на пике было в десять раз больше), а коэффициент распространения болезни (сколько человек в среднем заражает один инфицированный) сократился с трех до менее одного.

"Результаты даже немного лучше, чем мы предполагали. Новости хорошие. Но не настолько, чтобы заявить о полной нормализации", — подчеркнул премьер-министр Франции Эдуар Филипп, отметив, что повышенная нагрузка в больницах сохраняется.

"Свобода скоро вновь станет правилом, а запрет — лишь исключением", — уверен глава правительства.

Париж еще в опасности

Открытие границ в рамках ЕС ожидается с 15 июня: французские власти рассчитывают, что это будет коллективное решение. Из дальнего зарубежья — в частности, России — без серьезных оснований приехать пока не получится, и прогнозировать сроки, когда это разрешат, правительство не берется.

Кафе и рестораны работают по новым правилам: за одним столом — не более десяти человек, меню — одноразовое или на доске, персонал — в масках. Для клиентов средства индивидуальной защиты необходимы лишь на входе. Сидеть за столиками в масках никто не заставляет. Но этот аксессуар теперь рекомендуется повсеместно, а кое-где, например в общественном транспорте или музеях, он обязателен.

© AP Photo / Thibault Camus Посетители в одном из ресторанов в Париже © AP Photo / Thibault Camus Посетители в одном из ресторанов в Париже

Старшеклассники возвращаются к учебе (младшие классы открылись 11 мая). Разрешены свадебные и траурные церемонии (но с участием не более десяти человек). До 22 июня под запретом кинотеатры, дискотеки, стадионы. По-прежнему невозможны соревнования по коллективным и контактным видам спорта.

Исключение — "оранжевые зоны", столичный регион Иль-де-Франс и два заморских департамента, Гвиана и Майотта. Там положение сложнее. Предполагается, что в Париже ограничения снимут через три недели.

Среди новых мер — приложение для мобильных устройств StopCovid, призванное выявлять цепочки зараженных коронавирусной инфекцией. Власти гарантируют конфиденциальность персональных данных. По словам Филиппа, приложение не будет отслеживать геолокацию, но сможет предупреждать, если вы в последние дни более 15 минут находились в непосредственной близости от зараженного.

Перестановки в правительстве

Между тем за санитарным кризисом явно следует экономический и социальный. В апреле доходов лишились 843 тысячи французов. Рост безработицы по сравнению с мартом — рекордные 22 процента. И, вероятно, показатели еще ухудшатся.

По опросам компании Ifop, проводимым по заказу издания Journal du dimanche, в начале санитарного кризиса популярность президента Эммануэля Макрона благодаря ярким выступлениям и решительным действиям подскочила с 32 до 43 процентов. Однако затем последовал спад.

В то же время рейтинг премьер-министра Эдуара Филиппа вырос с 42 процентов в марте до 46 в мае. Наблюдатели в последнее время не раз обращали внимание на разногласия между Макроном и Филиппом по ряду вопросов, в том числе связанных с карантином.

© REUTERS / Philippe Lopez Премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время телевизионного выступления по второму этапу ослабления карантина © REUTERS / Philippe Lopez Премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время телевизионного выступления по второму этапу ослабления карантина

Кроме того, недавно созданная президентом партия "Вперед, Республика" лишилась абсолютного большинства в Национальном собрании, нижней палате французского парламента, — после выхода из нее нескольких депутатов.

Некоторые политические комментаторы полагают, что глава государства собирается распрощаться с чересчур самостоятельным премьером, перетасовав правительство. Это может произойти вскоре после назначенного на 28 июня второго тура муниципальных выборов.