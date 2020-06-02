Вышел трейлер сериала "Перри Мэйсон", созданный Робертом Дауни — младшим

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Сети опубликовали трейлер мини-сериала HBO "Перри Мэйсон", основанный на одноименной серии детективных романов американского писателя Эрла Стэнли Гарднера. Исполнительный продюсер проекта — актер Роберт Дауни — младший.
Действие происходит в 1930-е годы в Лос-Анджелесе. Пока остальная часть США восстанавливается от Великой депрессии, этот город процветает, как и преступления в нем. Клиенты просят адвоката Перри Мэйсона расследовать несколько непростых дел. Помогать ему будет частный детектив Пол Дрейк.
Главную роль в многосерийном фильме исполнил Мэттью Риз, известный по участию в телесериалах "Братья и сестры" и "Американцы".
В "Перри Мэйсоне" снялись: Татьяна Маслани, Джон Литгоу и другие.
Выход шоу состоится 21 июня на канале HBO, после чего, 22 июня, он станет доступен для просмотра на разных видеосервисах.