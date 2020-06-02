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Культура
2020-06-02T04:47
https://ria.ru/20200602/1572280763.html
Вышел трейлер сериала "Перри Мэйсон", созданный Робертом Дауни — младшим
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РИА Новости

Вышел трейлер сериала "Перри Мэйсон", созданный Робертом Дауни — младшим

04:46 02.06.2020 (обновлено: 04:47 02.06.2020)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Сети опубликовали трейлер мини-сериала HBO "Перри Мэйсон", основанный на одноименной серии детективных романов американского писателя Эрла Стэнли Гарднера. Исполнительный продюсер проекта — актер Роберт Дауни — младший.
Действие происходит в 1930-е годы в Лос-Анджелесе. Пока остальная часть США восстанавливается от Великой депрессии, этот город процветает, как и преступления в нем. Клиенты просят адвоката Перри Мэйсона расследовать несколько непростых дел. Помогать ему будет частный детектив Пол Дрейк.
Главную роль в многосерийном фильме исполнил Мэттью Риз, известный по участию в телесериалах "Братья и сестры" и "Американцы".
В "Перри Мэйсоне" снялись: Татьяна Маслани, Джон Литгоу и другие.
Выход шоу состоится 21 июня на канале HBO, после чего, 22 июня, он станет доступен для просмотра на разных видеосервисах.
Кадр из фильма Довод
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КультураКино и сериалыНовости культурыHBOДауни Роберт-младшийЛос-Анджелес
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