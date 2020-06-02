Вышел трейлер сериала "Перри Мэйсон", созданный Робертом Дауни — младшим

Действие происходит в 1930-е годы в Лос-Анджелесе. Пока остальная часть США восстанавливается от Великой депрессии, этот город процветает, как и преступления в нем. Клиенты просят адвоката Перри Мэйсона расследовать несколько непростых дел. Помогать ему будет частный детектив Пол Дрейк.