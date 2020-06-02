Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-02T12:30
https://ria.ru/20200602/1572186684.html
Януш Вишневский: я выучил русский после "Одиночества в Сети"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572087115_0:91:2812:1673_1036x0_80_0_0_ebca6b363dd9888058f4d02da12677ea.jpg
РИА Новости

Януш Вишневский: я выучил русский после "Одиночества в Сети"

08:00 02.06.2020 (обновлено: 12:30 02.06.2020)
2198
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПольский писатель Януш Вишневский
Польский писатель Януш Вишневский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Летом, спустя 15 лет после выхода книги "Одиночество в Сети" в России, появится продолжение романа по ICQ — "Одиночество в Сети. Возвращение к началу". Снова про любовь, теперь уже сына героев первой части. Автор Януш Вишневский в интервью РИА Новости рассказал о трагических концовках и хеппи-эндах, большой грусти славян и их молчании в лифте, русском языке и отношениях в эпоху Tinder.
— Вы почти всегда называли "Одиночество в Сети" своей "несмываемой татуировкой" как автора. Было непохоже, что вы когда-то вернетесь к этой истории.
— Да, мои издатели в Польше тоже не сразу поверили, ведь после успеха первой части они пару лет просили меня написать сиквел. Но я отказывался — по разным причинам.
Для меня, химика и информатика, стало неожиданностью, что ее опубликовали. В России книга вышла на четыре года позже и тоже была очень успешной. И здесь издатели просили о продолжении. Я им отвечал, что отказал даже своим полякам, а они: "Мы им не расскажем, только напишите".
— И что же изменилось?
— В 2017 году моя любимая женщина, ради которой я год назад вернулся в Польшу (Вишневский 30 лет жил во Франкфурте-на-Майне, сейчас — в Гданьске. — Прим. ред.), попросила подписать экземпляр для приятельницы. Я взял книгу и начал читать ее, в первый раз от начала и до конца. И, знаете, она мне понравилась.
История происходила в 1996 году, там в одном месте есть указание даты. Я подсчитал, что сыну главных героев должно быть около 20 лет. И захотелось написать продолжение с его точки зрения. Я "влюбил" его в девушку с русско-украинско-польскими корнями по имени Надя.
В Польше, Украине и Белоруссии книга вышла до пандемии. Первая часть стала бестселлером во Вьетнаме, и в нынешнем году планируется релиз и в этой стране. Про остальные пока не знаю.
© Фото : Рафал МасловПольский писатель Януш Вишневский
Польский писатель Януш Вишневский
© Фото : Рафал Маслов
Польский писатель Януш Вишневский
— Почему снова главные ваши читатели — на постсоветском пространстве?
— Мы, славяне, и западные, и восточные, очень похожи, у нас есть любовь к грусти. Нам нравится читать о трагедиях. Наверное, потому, что по сравнению с происходящим у других собственные личные беды кажутся мелкими.
— Концовка вашего первого романа — трагическая, герои расстаются навсегда. У продолжения почти хеппи-энд. Все-таки здесь вам не захотелось грустить?
— В романе есть трагедии, ведь там много персонажей. Но, да, главный сюжет я хотел посвятить счастливой любви молодых людей, реальным отношениям, а не общению в Сети.
Московский фестиваль Книги России на Красной площади. День первый
18 ноября 2019, 08:00Культура
Писатель Евгений Водолазкин — о новых смыслах и хеппи-энде на Украине
— Насколько я знаю, вы часто персонажей и их судьбы берете из реальной жизни, в том числе и историю с бабушкой Нади. Ее сослали в Красноярск, где она пережила эпидемию тифа, после чего приехала в Польшу. Это правда?
— Абсолютная, это история женщины, которая потом жила в таком же домике, который я описываю в романе. Он находится в 200 метрах от моего, я вижу его каждый день с балкона. Мне кажется, незачем придумывать, если можно просто описать то, что видишь и чувствуешь. У меня огромные проблемы с литературным вымыслом, может быть, потому, что я ученый. Для меня важно писать правду, и порой даже хочется в конце книги указать источники, как в научной статье. Это шутка.
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПольский писатель Януш Вишневский
Польский писатель Януш Вишневский
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Польский писатель Януш Вишневский
— А истории любви коллекционируете отдельно?
— Много интересных мне рассказали молодые люди. Я зарегистрировался на Blablacar, которым часто пользуются 20-летние, и брал попутчиков во время путешествий между Франкфуртом и Гданьском. Это более экологично, чем ездить одному.
В десятичасовых поездках получалось что-то похожее на общение в купе, когда незнакомцу рассказываешь о том, чего не знает муж или жена. Правда, сейчас в поездах уже никто не беседует, все утыкаются в телефоны.
— Теперь, когда Сеть еще больше проникла в нашу жизнь, любовь, такая, как в ваших книгах, стала исключением?
— Встретить кого-то очень просто, но над отношениями больше не хотят работать. Как с вещами. Сломалась? Проще купить новую, чем чинить. Хотя я заметил, что многие пресыщаются и хотят снова вернуться к романтике. В том же Tinder появились те, кто, например, ищет компаньона для похода в Большой театр.

Интернет уже не играет прежней роли, потому что мы привыкли к нему. Я уверен, что пандемия и ограничения, с ней связанные, напомнят о ценности реального общения.

— Как у вас проходит карантин?
— Моя обычная жизнь почти такая же. Правда, нельзя путешествовать. Например, поехать на машине в Калининград, ведь это всего 275 километров. Я был в этом городе три раза, он мне нравится — это такая немного Германия, но при этом, конечно, Россия.
На изоляции я стал больше читать, как всегда — на четырех языках: польском, немецком, английском и русском. Из-за пандемии меньше контактов с россиянами, но я слушаю радио, чтобы не забывать звучание вашего красивого языка. Это важно.
CC BY 2.0 / Fryta 73 / Janusz Leon WisniewskiПольский писатель Януш Вишневский во время встречи с читателями
Польский писатель Януш Вишневский во время встречи с читателями
CC BY 2.0 / Fryta 73 / Janusz Leon Wisniewski
Польский писатель Януш Вишневский во время встречи с читателями
— Почему русский язык для вас так важен?
— Я хочу со своими читателями в России говорить без переводчика, а еще чтобы читать вашу литературу. В данный момент на русском у меня книга "Мосты округа Мэдисон" Уоллера. Единственная причина, по которой я читаю американского автора не в оригинале, — то, что эту книгу мне подарила поклонница из Санкт-Петербурга. Я всегда на встречах говорю, что русский язык красивый, но ударения трудные: у вас есть пИсать и писАть. Так вот, Яна над каждым словом поставила ударения. Я получил эту книгу три-четыре года назад, но только во время пандемии у меня нашлось время ее прочитать.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФестиваль балета Dance Open-2013 завершился в Санкт-Петербурге
Фестиваль балета Dance Open-2013 завершился в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Фестиваль балета Dance Open-2013 завершился в Санкт-Петербурге
— Не хотели бы какое-то время пожить в России?
— Думал об этом, но не представляю себя в Москве. Мне нравится в Петербурге, я провел там две недели, когда учил язык. Это культурная столица не только России, но и, по-моему, всей Европы. Однако жить я бы хотел поблизости, не в самом городе. Еще мне понравилось в Хабаровске, там очень холодно, но люди — теплые. Хорошо в Барнауле, Ханты-Мансийске…
У меня есть мечта — хоть один раз в жизни съездить на Камчатку. А еще хотелось бы на джипе объехать Байкал и написать об этом книгу.
— С точки зрения менталитета поляки и русские похожи?
— Всегда, когда я был в России, я был гостем, немного популярным, но не помню, чтобы случилось что-то негативное. Да, вы мало улыбаетесь, но и мы в Польше тоже. В Гданьске я захожу в лифт и здороваюсь, в ответ на меня смотрят как на сумасшедшего. А в Германии такое обращение нормально. Думаю, это наша славянская, может быть, постсоветская генетика.

Вам нужно много времени, чтобы подружиться, но если получилось, то это надолго. Я очень скучаю по России.

Алексей Сальников
5 февраля, 08:00Культура
Автор "Петровых в гриппе": жду, что читатели меня побьют
7902004
Культурачто почитатьУкраинаСамоизоляцияПольшаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Интервью - КультураКнигиКоронавирусылитература
Рекомендуем
Протестующие на улице в Миннеаполисе
Революция бархатная и вместе с тем наждачная
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита. Архивное фото
Не мытьем, так Китаем — Россию снова пытаются заманить в западный капкан
Украинский военный осматривает ракету SS-19 перед ее демонтажем в рамках договора об уменьшении ядерного вооружения. Днепропетровск, Украина. 1999 год
Украина тоскует по ядерному оружию и 250 миллиардам
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл выступает на пресс-конференции после заседания Федерального комитета по открытым рынкам. 18 сентября 2019
Ниже нуля: Standard Chartered описал сценарий резкого падения доллара
Сотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
Снова русские. Кому выгодно обвинять Москву в американском бунте
Пирамида Кукулькана
Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
Обвиняемые в убийстве подростка Марков (слева) и Николаев (справа)
Смертельное бездействие: почему полиция не предотвратила убийство
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Запуск ракеты со стартового стола первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
Ключ на старт! Что вам известно о Байконуре?
Девушка с телефоном на кровати
Мужчина придумал изощренный способ отомстить девушке за измену
Полиция США выпустила заряд резиновых пуль в продюсера Sputnik
В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik
Гадюка
Настоящий гадюшник. Каких змей стоит бояться
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Международная изоляция: Китай выдавил Трампа из ВОЗ
Участник протестов в Гонконге
Пекин применит в Гонконге законы своего противника
Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией
Самые красивые розовые озера России. Где лечиться после карантина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
01:36Военнослужащий нацгвардии в Миннесоте заболел COVID-19
01:17Эквадор открывает авиасообщение с США
01:15Британские истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой
Лента новостейМолния