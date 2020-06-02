Януш Вишневский: я выучил русский после "Одиночества в Сети"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Летом, спустя 15 лет после выхода книги "Одиночество в Сети" в России, появится продолжение романа по ICQ — "Одиночество в Сети. Возвращение к началу". Снова про любовь, теперь уже сына героев первой части. Автор Януш Вишневский в интервью РИА Новости рассказал о трагических концовках и хеппи-эндах, большой грусти славян и их молчании в лифте, русском языке и отношениях в эпоху Tinder.

— Вы почти всегда называли "Одиночество в Сети" своей "несмываемой татуировкой" как автора. Было непохоже, что вы когда-то вернетесь к этой истории.

— Да, мои издатели в Польше тоже не сразу поверили, ведь после успеха первой части они пару лет просили меня написать сиквел. Но я отказывался — по разным причинам.

Для меня, химика и информатика, стало неожиданностью, что ее опубликовали. В России книга вышла на четыре года позже и тоже была очень успешной. И здесь издатели просили о продолжении. Я им отвечал, что отказал даже своим полякам, а они: "Мы им не расскажем, только напишите".

— И что же изменилось?

— В 2017 году моя любимая женщина, ради которой я год назад вернулся в Польшу (Вишневский 30 лет жил во Франкфурте-на-Майне, сейчас — в Гданьске. — Прим. ред.), попросила подписать экземпляр для приятельницы. Я взял книгу и начал читать ее, в первый раз от начала и до конца. И, знаете, она мне понравилась.

История происходила в 1996 году, там в одном месте есть указание даты. Я подсчитал, что сыну главных героев должно быть около 20 лет. И захотелось написать продолжение с его точки зрения. Я "влюбил" его в девушку с русско-украинско-польскими корнями по имени Надя.

В Польше, Украине и Белоруссии книга вышла до пандемии. Первая часть стала бестселлером во Вьетнаме, и в нынешнем году планируется релиз и в этой стране. Про остальные пока не знаю.

© Фото : Рафал Маслов Польский писатель Януш Вишневский © Фото : Рафал Маслов Польский писатель Януш Вишневский

— Почему снова главные ваши читатели — на постсоветском пространстве?

— Мы, славяне, и западные, и восточные, очень похожи, у нас есть любовь к грусти. Нам нравится читать о трагедиях. Наверное, потому, что по сравнению с происходящим у других собственные личные беды кажутся мелкими.

— Концовка вашего первого романа — трагическая, герои расстаются навсегда. У продолжения почти хеппи-энд. Все-таки здесь вам не захотелось грустить?

— В романе есть трагедии, ведь там много персонажей. Но, да, главный сюжет я хотел посвятить счастливой любви молодых людей, реальным отношениям, а не общению в Сети.

— Насколько я знаю, вы часто персонажей и их судьбы берете из реальной жизни, в том числе и историю с бабушкой Нади. Ее сослали в Красноярск, где она пережила эпидемию тифа, после чего приехала в Польшу. Это правда?

— Абсолютная, это история женщины, которая потом жила в таком же домике, который я описываю в романе. Он находится в 200 метрах от моего, я вижу его каждый день с балкона. Мне кажется, незачем придумывать, если можно просто описать то, что видишь и чувствуешь. У меня огромные проблемы с литературным вымыслом, может быть, потому, что я ученый. Для меня важно писать правду, и порой даже хочется в конце книги указать источники, как в научной статье. Это шутка.

— А истории любви коллекционируете отдельно?

— Много интересных мне рассказали молодые люди. Я зарегистрировался на Blablacar, которым часто пользуются 20-летние, и брал попутчиков во время путешествий между Франкфуртом и Гданьском. Это более экологично, чем ездить одному.

В десятичасовых поездках получалось что-то похожее на общение в купе, когда незнакомцу рассказываешь о том, чего не знает муж или жена. Правда, сейчас в поездах уже никто не беседует, все утыкаются в телефоны.

— Теперь, когда Сеть еще больше проникла в нашу жизнь, любовь, такая, как в ваших книгах, стала исключением?

— Встретить кого-то очень просто, но над отношениями больше не хотят работать. Как с вещами. Сломалась? Проще купить новую, чем чинить. Хотя я заметил, что многие пресыщаются и хотят снова вернуться к романтике. В том же Tinder появились те, кто, например, ищет компаньона для похода в Большой театр.

Интернет уже не играет прежней роли, потому что мы привыкли к нему. Я уверен, что пандемия и ограничения, с ней связанные, напомнят о ценности реального общения.

— Как у вас проходит карантин?

— Моя обычная жизнь почти такая же. Правда, нельзя путешествовать. Например, поехать на машине в Калининград, ведь это всего 275 километров. Я был в этом городе три раза, он мне нравится — это такая немного Германия, но при этом, конечно, Россия.

На изоляции я стал больше читать, как всегда — на четырех языках: польском, немецком, английском и русском. Из-за пандемии меньше контактов с россиянами, но я слушаю радио, чтобы не забывать звучание вашего красивого языка. Это важно.

— Почему русский язык для вас так важен?

— Я хочу со своими читателями в России говорить без переводчика, а еще чтобы читать вашу литературу. В данный момент на русском у меня книга "Мосты округа Мэдисон" Уоллера. Единственная причина, по которой я читаю американского автора не в оригинале, — то, что эту книгу мне подарила поклонница из Санкт-Петербурга. Я всегда на встречах говорю, что русский язык красивый, но ударения трудные: у вас есть пИсать и писАть. Так вот, Яна над каждым словом поставила ударения. Я получил эту книгу три-четыре года назад, но только во время пандемии у меня нашлось время ее прочитать.

— Не хотели бы какое-то время пожить в России?

— Думал об этом, но не представляю себя в Москве. Мне нравится в Петербурге, я провел там две недели, когда учил язык. Это культурная столица не только России, но и, по-моему, всей Европы. Однако жить я бы хотел поблизости, не в самом городе. Еще мне понравилось в Хабаровске, там очень холодно, но люди — теплые. Хорошо в Барнауле, Ханты-Мансийске…

У меня есть мечта — хоть один раз в жизни съездить на Камчатку. А еще хотелось бы на джипе объехать Байкал и написать об этом книгу.

— С точки зрения менталитета поляки и русские похожи?

— Всегда, когда я был в России, я был гостем, немного популярным, но не помню, чтобы случилось что-то негативное. Да, вы мало улыбаетесь, но и мы в Польше тоже. В Гданьске я захожу в лифт и здороваюсь, в ответ на меня смотрят как на сумасшедшего. А в Германии такое обращение нормально. Думаю, это наша славянская, может быть, постсоветская генетика.