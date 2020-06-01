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2020-06-08T16:51
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Чечевицы вернулись в Москву из юго-восточной Азии
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РИА Новости

Чечевицы вернулись в Москву из юго-восточной Азии

12:46 01.06.2020 (обновлено: 16:51 08.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПтица чечевица перед окольцовыванием в руках сотрудника орнитологической станции "Фрингилла" на Куршской косе
Птица чечевица перед окольцовыванием в руках сотрудника орнитологической станции Фрингилла на Куршской косе
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Чечевицы вернулись в Москву из юго-восточной Азии, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства заметили на природных территориях Москвы вернувшихся чечевиц. Маленькие, размером с воробья, птицы вернулись в парки с зимовки только в конце мая. Зиму они проводят в юго-восточной Азии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что характерное местообитание этой птицы - луга с кустарниками, опушки, окраины болот с кустами и деревьями. А услышать ее можно в конце мая и в начале июня в московских парках, они поют своеобразную песенку "Витю видел", или "Че-че-ви-чи чью", или "Че-че-вицу видел?"
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