Чечевицы вернулись в Москву из юго-восточной Азии

"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства заметили на природных территориях Москвы вернувшихся чечевиц. Маленькие, размером с воробья, птицы вернулись в парки с зимовки только в конце мая. Зиму они проводят в юго-восточной Азии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что характерное местообитание этой птицы - луга с кустарниками, опушки, окраины болот с кустами и деревьями. А услышать ее можно в конце мая и в начале июня в московских парках, они поют своеобразную песенку "Витю видел", или "Че-че-ви-чи чью", или "Че-че-вицу видел?"