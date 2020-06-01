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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T23:53
https://ria.ru/20200601/1572321210.html
Тунис 27 июня откроет все границы
https://cdn24.img.ria.ru/images/153118/19/1531181920_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_340a6a5ffa9b052cc90f325eef7bddef.jpg
РИА Новости

Тунис 27 июня откроет все границы

21:51 01.06.2020 (обновлено: 23:53 01.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПляж в Тунисе
Пляж в Тунисе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КАИР, 1 июн - РИА Новости. Власти Туниса намерены открыть все закрытые ранее из-за коронавируса границы страны с 27 июня, говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы кабинета министров страны.
Согласно сообщению, в понедельник состоялось заседание Национального комитета по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра Ильяса Фахфаха.
"После обсуждения социально-экономической ситуации и здравоохранения комитет постановил... разрешить с 4 июня передвижение граждан между провинциями, с 27 июня открыть морские, воздушные и сухопутные границы страны", - говорится в сообщении.
Детали решений кабмин планирует огласить в ходе пресс-конференции в среду.
Поселок Матмата, Тунис
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Также комитет постановил продолжить эвакуацию застрявших за границей граждан страны с обязательным условием их нахождения в течение недели в гостинице за свой счет.
Минздрав Туниса сообщил в понедельник о семи новых случаях коронавируса в стране, заболевание обнаружено у эвакуированных из-за границы граждан. С 24 мая о новых погибших от коронавируса в Тунисе не сообщалось. Всего в стране зафиксированы 1084 случая COVID-19, от заболевания погибли 48 человек.
Фахфах заявил 20 мая, что Тунис успешно преодолел кризис, вызванный пандемией вируса COVID-19, а предпринятые правительством меры при поддержке со стороны населения доказали свою эффективность.
Ранее министр по вопросам крупных проектов Туниса Любна Жриби заявила, что власти намерены с 4 июня возобновить работу закрытых из-за коронавируса музеев, отелей, а также мечетей, в случае полного контроля над ситуацией с 14 июня возможно возобновление работы всех секторов экономики.
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С 4 мая власти Туниса начали поэтапную отмену ограничительных мер в сфере экономики - частично возобновилась работа промышленности, строительства и сферы услуг, функционирование которых было приостановлено в связи с пандемией коронавируса, а также работа госучреждений. С 15 мая снят запрет на работу крупных торговых центров и рынков при соблюдении всех необходимых санитарных норм. С 18 мая от соблюдения карантина освобождены граждане старше 65 лет и дети в возрасте до 15 лет.
С 13 мая в Тунисе начал действовать сокращенный шестичасовой комендантский час - с 23.00 до 5.00 (1.00-7.00 мск).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТунис (страна)В мире
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