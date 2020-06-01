Независимые судмедэксперты назвали причину смерти Джорджа Флойда

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Независимое вскрытие, которое проводилось по желанию семьи погибшего в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда, чья смерть при задержании полицией вызвала беспорядки в США, показало, что он скончался из-за удушья, сообщил адвокат семьи Флойда Бенджамин Крэмп.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

"Известные во всем мире судмедэксперт Майкл Баден и Алиша Уилсон установили, что смерть Флойда была убийством, вызванным удушьем из-за сдавливания шеи и спины, что привело к недостатку кровоснабжения головного мозга", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter адвоката.

Отмечается, что давление на правую сторону сонной артерии Флойда затрудняло приток крови к мозгу, а сдавливание спины мешало ему дышать. По словам независимых судмедэкспертов, "тяжесть на спине, наручники и положение" были сопутствующими факторами, которые затрудняли работу диафрагмы. Сообщается, что Флойд скончался на месте происшествия.

"То, что мы установили, сходится с тем, что видели люди. Никакие другие проблемы со здоровьем не стали причиной смерти", - приводятся в заявлении слова судмедэксперта Бадена.

"Смерть Флойда была убийством офицерами, которые издевались над ним, сдерживая его более восьми минут", - сказал Крэмп.

По его мнению, изложенная информация доказывает умысел и служит основанием для предъявления офицеру Дереку Чавену обвинения в убийстве первой степени.