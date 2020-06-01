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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T23:42
https://ria.ru/20200601/1572321135.html
В Белоруссии коронавирус выявили у 3,6 тысячи детей
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_0:0:3167:1782_1036x0_80_0_0_03919a24cf281f6fd443c35a39c6ab36.jpg
РИА Новости

В Белоруссии коронавирус выявили у 3,6 тысячи детей

23:42 01.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Новый тип коронавируса в Белоруссии выявлен у 3600 детей, сообщила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения республики Татьяна Бурдь.
"На сегодняшний день в Беларуси зарегистрировано 3600 детей с положительным тестом на коронавирусную инфекцию", - сообщила Бурдь. Видео ее выступления по случаю Всемирного дня защиты детей опубликовано на сайте Национального пресс-центра страны.
По ее словам, 95% детей переносят инфекцию практически в бессимптомной форме. Но есть небольшое количество детей со среднетяжелым состоянием. "Как правило, это дети с сопутствующей патологией, с онкогематологическими заболеваниями и, к сожалению, с ожирением. Тяжелых случаев у нас, к счастью, не было", - сказала Бурдь.
По ее словам, в стране родились 62 ребенка у женщин, у которых на момент беременности был выявлен положительный тест на коронавирус, в том числе две двойни. Представитель минздрава подчеркнула, что все дети здоровы.
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
Вчера, 14:19Распространение нового коронавируса
В Белоруссии за сутки еще 847 человек заболели COVID-19
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались. Число зарегистрированных случаев нового коронавируса в Белоруссии, по данным на понедельник, выросло до 43,4 тысячи, умерли 240 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗБелоруссияВ мире
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