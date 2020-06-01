В Белоруссии коронавирус выявили у 3,6 тысячи детей

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске

МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Новый тип коронавируса в Новый тип коронавируса в Белоруссии выявлен у 3600 детей, сообщила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения республики Татьяна Бурдь.

"На сегодняшний день в Беларуси зарегистрировано 3600 детей с положительным тестом на коронавирусную инфекцию", - сообщила Бурдь. Видео ее выступления по случаю Всемирного дня защиты детей опубликовано на сайте Национального пресс-центра страны.

По ее словам, 95% детей переносят инфекцию практически в бессимптомной форме. Но есть небольшое количество детей со среднетяжелым состоянием. "Как правило, это дети с сопутствующей патологией, с онкогематологическими заболеваниями и, к сожалению, с ожирением. Тяжелых случаев у нас, к счастью, не было", - сказала Бурдь.

По ее словам, в стране родились 62 ребенка у женщин, у которых на момент беременности был выявлен положительный тест на коронавирус, в том числе две двойни. Представитель минздрава подчеркнула, что все дети здоровы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались. Число зарегистрированных случаев нового коронавируса в Белоруссии, по данным на понедельник, выросло до 43,4 тысячи, умерли 240 пациентов.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.