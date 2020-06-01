В подмосковном транспорте с 3 июня будут принимать банковские карты

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Оплата банковскими картами при проезде в транспорте Подмосковья разрешается с 3 июня, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
"Андрей Воробьёв подписал постановление, ослабляющее в Подмосковье действие ограничений, введенных на период пандемии коронавируса. Со среды 3 июня в регионе: ... Разрешается оплата банковскими картами при проезде на транспорте", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.