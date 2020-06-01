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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T23:36
https://ria.ru/20200601/1572321024.html
В подмосковном транспорте с 3 июня будут принимать банковские карты
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РИА Новости

В подмосковном транспорте с 3 июня будут принимать банковские карты

23:36 01.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкВалидатор для оплаты проезда
Валидатор для оплаты проезда
© РИА Новости / Михаил Киреев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Оплата банковскими картами при проезде в транспорте Подмосковья разрешается с 3 июня, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
"Андрей Воробьёв подписал постановление, ослабляющее в Подмосковье действие ограничений, введенных на период пандемии коронавируса. Со среды 3 июня в регионе: ... Разрешается оплата банковскими картами при проезде на транспорте", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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